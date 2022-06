TV obračun Puljka i Đogaša: Tko se koga treba sramiti? Zaoštrenom retorikom otvorena finalna bitka za Split

Nakon izborne noći RTL je u u Splitu sučelio gradonačelničke kandidate Ivicu Puljka i Zorana Đogaša. 'Kad pogledamo izlaznost vidimo da oni građani koji su bili za red, javne natječaje i ono za što smo se zalagali i provodili u Splitu, oni su u velikoj mjeri izašli. Ja ih pozivam da izađu i za 15 dana, da pobjedu učinimo potpunom. Napravili smo neke stvari u 10 mjeseci koje su bile nezamislive, pozivam građane da zamisle što možemo napraviti uz njihovu potpunu podršku u drugom krugu', rekao je Puljak

'Rekordno niska izlaznost zapravo pokazuje stanje politike u ovom gradu i do čega je dovela ova vlast u posljednjih 10 mjeseci koja je zapravo zazivala ove izbore čitavo vrijeme umjesto da radi. Građani su tim rekli što misle, 70 posto ljudi ne izađe. Postavljalo se pitanje, gospodin Puljak je sam postavljao pitanje legitimiteta uz tako nisku izlaznost. To je nešto što bi bio problem i meni. Nadam se većoj izlaznosti u drugom krugu gdje će ljudi prepoznati rezultate prvog kruga i siguran sam da ćemo kroz dva tjedna našom kampanjom, nastavkom pozitivne afirmativne, pozitivne i konstruktivne kampanje o rješenjima za probleme Grada i viziji Grada privući ljude da iziđu', rekao je Zoran Đogaš za RTL.

'Nije 0-0. Građani su u prvom krugu pokazali što misle o onome što smo mi radili i kakav smjer žele. Žele da zadržimo isti smjer, smjer reda, javnih natječaja i brige za javno dobro. Ne samo to, već su nam dali i podršku u gradskom vijeću gdje imamo većinu', kazao je Puljak.

Koliko još prava na pogrešku ima Bojan Ivošević?

'Prvi put kad se Bojan Ivošević ili bilo tko od članova naše stranke, simpatizera ili vijećnika kad se ogriješi o javno dobro više nema niti jednu mogućnost da se to ispravi. Gospodin Ivošević niti je lagao niti je krao niti je radio išta protiv javnog dobra. Sve dok se on bori za interes ovog grada, velik je borac za interes ovog grada, a građani su to honorirali', kazao je Puljak.