U tragičnoj nesreći poginuo dugogodišnji načelnik: 'Mirko, hvala ti na svemu...'

U teškoj prometnoj nesreći u subotu popodne u Bednji poginuo je dugogodišnji načelnik te općine Mirko Bistrović (76).

Policija je izvijestila da se nesreća dogodila u Ulici grofova Drašković, kada se Bistrović, upravljajući traktorom s pridodanom prikolicom, kretao livadom te došao na nizbrdicu, pri čemu se traktor počeo nekontrolirano kretati, zbog čega je vozač pao s njega.

Pritom je traktor prednjim lijevim kotačem prešao preko njega, nakon čega se zaustavio, a vozač je ostao između prednjih i stražnjih kotača. Na mjesto događaja izašao je liječnik iz Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije te je konstatirao smrt, a mrtvozornik je odredio obdukciju. Tijelo muškarca je po dovršenom očevidu prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin, izvijestila je varaždinska policija.