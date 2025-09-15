U tragičnoj nesreći poginuo dugogodišnji načelnik: 'Mirko, hvala ti na svemu...'

Bistrović je političku karijeru započeo kao HNS-ov načelnik Općine Bednja, funkciju koju je obnašao u tri mandata, ukupno 12 godina, sve do 2017. godine. Tijekom jednog mandata bio je i predsjednik Općinskog vijeća.
U teškoj prometnoj nesreći u subotu popodne u Bednji poginuo je dugogodišnji načelnik te općine Mirko Bistrović (76).
Policija je izvijestila da se nesreća dogodila u Ulici grofova Drašković, kada se Bistrović, upravljajući traktorom s pridodanom prikolicom, kretao livadom te došao na nizbrdicu, pri čemu se traktor počeo nekontrolirano kretati, zbog čega je vozač pao s njega.
Pritom je traktor prednjim lijevim kotačem prešao preko njega, nakon čega se zaustavio, a vozač je ostao između prednjih i stražnjih kotača. Na mjesto događaja izašao je liječnik iz Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije te je konstatirao smrt, a mrtvozornik je odredio obdukciju. Tijelo muškarca je po dovršenom očevidu prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin, izvijestila je varaždinska policija.
Obavijest o njegovoj smrti prenijela je i Vatrogasna zajednica Općine Bednja, čiji je Bistrović desetljećima bio član.
'S velikom tugom i bolom u srcu smo danas primili vijest da nas je tragično napustio Mirko Bistrović!
Naš počasni predsjednik, predsjednik VZO-a Bednja, čovjek sa 60 godina staža u vatrogastvu, naš prijatelj, vatrogasac do zadnjeg daha. Previše slova bi se moglo napisati, izreći... Mirko, hvala ti na svemu, počivaj u miru i neka ti je laka ova hrvatska gruda. Obitelji želimo iskrenu kršćansku sućut!' napisali su na Facebooku vatrogasci DVD-a Bednja.