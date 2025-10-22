U središnjoj Bosni otvoren Hrvatski dom financiran s 250.000 eura iz Hrvatske, Čović: 'Veliko hvala'

U općini Uskoplje u srijedu je otvoren Hrvatski dom, financiran sredstvima hrvatske vlade u iznosu od 250.000 eura, koji će služiti kao dom za sve hrvatske udruge u toj srednjobosanskoj općini.
Ceremoniji otvaranja nazočili su državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović koji su zajednički presjekli vrpcu Hrvatskoga doma u Uskoplju.
'Za mene je uvijek neugodno govoriti o sredstvima, ali ono što smo postigli nije u brojkama. Ovo je prostor za sve nas, za naše ljude koji su pokazali nevjerojatnu ustrajnost i volju. Ovaj dom je dokaz njihove snage, a mi ćemo nastaviti podržavati projekte koji jamče ostanak naših ljudi u Bosni i Hercegovini', rekao je Milas.
Izrazio je zadovoljstvo što Hrvatska može pomoći sunarodnjacima kako bi ostali i opstali u Bosni i Hercegovini.
Obnovu i opremanje Hrvatskoga doma u Uskoplju je s 250.000 eura financirala vlada RH. U njegovim prostorima djelovat će Hrvatsko kulturno društvo Napredak, jedanaest braniteljskih udruga, te je smještena spomen soba za poginule branitelje.
Čović je zahvalio hrvatskoj vladi na stalnoj potpori kazavši kako gotovo ne postoji oblast u kojoj se ne realiziraju projekti između službenog Zagreba i bosanskohercegovačkih Hrvata.
'Veliko hvala Vladi Republike Hrvatske koja nas podržava s desecima milijuna eura', istaknuo je Čović.