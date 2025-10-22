U središnjoj Bosni otvoren Hrvatski dom financiran s 250.000 eura iz Hrvatske, Čović: 'Veliko hvala'

Ceremoniji otvaranja nazočili su državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović koji su zajednički presjekli vrpcu Hrvatskoga doma u Uskoplju.

'Za mene je uvijek neugodno govoriti o sredstvima, ali ono što smo postigli nije u brojkama. Ovo je prostor za sve nas, za naše ljude koji su pokazali nevjerojatnu ustrajnost i volju. Ovaj dom je dokaz njihove snage, a mi ćemo nastaviti podržavati projekte koji jamče ostanak naših ljudi u Bosni i Hercegovini', rekao je Milas.