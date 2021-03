U Srbiji ogroman broj zaraženih, a među prvacima su u cijepljenju: Od 35 prijema u jednu bolnicu, njih sedmero ili osmero bilo cijepljeno. Nešto tu ima...

Srbija je jedna od zemalja u našem okružju koju je žestoko pogodio još jedan val pandemije. Zbog dostupnosti više vrsta cjepiva, ponajviše ruskog i kineskog, stanovništvo se u toj zemlji cijepi brže od gotovo svih u Europi. No, to je i dalje nedovoljno za zaustavljanje širenja zaraze. Posljednjih tjedan dana dnevno je oko 5 tisuća novozaraženih. Već od prvoga vala epidemije, sumnja se u službeni broj preminulih. U Srbiji je smrtnost u odnosu na broj oboljelih manja od 1 posto

Prema sindikalnim podacima, COVID-19 u Srbiji je dosad uzeo 112 života liječnika, to je vjerojatno jedna od najlošijih statistika na svijetu. U zemlji u kojoj je potvrđen prvi smrtni slučaj uzrokovan zarazom koronavirusom u Europi, sami liječnici sumnjaju u ukupan broj preminulih - pacijenata, javlja HRT .

'Iz Kraljeva, samo iz covid jedince je dostavljeno 150 potvrda o smrti. Dakle, nema sumnje jesu li to covid pacijenti koji su preminuli u studenom i prosincu. Za to vrijeme gradski zavod javio je o 93 preminula, rekao je Rade Panić, Sindikat liječnika i farmaceuta Srbije. - Dosta je tu bilo, a ima i sada određenih poteškoća. Ali suština je da nitko ne želi niti treba niti može da sakrije takvu vrstu podataka', rekla je Darija Kisić Tepavčević, članica Kriznog stožera, epidemiolog. Službeno, Srbija se u ovom trenutku približava broju od 4900 preminulih. Neovisni stručnjaci procjenjuju da je stvarni broj čak i do tri ili četiri puta veći.

Prema mnogima ponajbolji srpski pulmolog oporavlja se od teških posljedica zaraze koronavirusom. Kada nije u žrvnju bolničke COVID zone, na Facebooku savjetuje oboljele.