Toksikolog Plavšić: Neispravna klima nije uzrok smrti na Hvaru jer ona ne sadrži ugljikov monoksid

Neslužbene informacije govore da je obdukcija talijanskog turista Eugenija Vincija (57) potvrdila da je na brodu Atlantia ispred Hvara preminuo zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Podsjetimo, uz nastradalog hospitalizirano je još pet Talijana, od koji je dvoje djece u kritičnom stanju. Svi su hospitalizirani u KBC Split. Na pitanje je li ga ovakvo trovanje ugljikovim monoksidom na brodu rijetka i iznenađujuća pojava, toksikolog Franjo Plavšić kazao je kako nije samo to iznenađenje već i broj ljudi koji su stradali od trovanja

"Obično kod ugljikovog monoksida strada jedna osoba, dvije, u kupaonici. Ovo je puno osoba i osnovno pitanje je zapravo zašto se to dogodilo? To je pitanje koje će očito policija morati postavljati. Ja moram reći da mi imamo plinske bojlere, nama svake godine dođu dimnjačari pregledati bojlere jel sve u redu ili ne. Čudi me da na jednom brodu nema kontrole", kazao je Plavšić za RTL Danas.

Smatra da nije u pitanju neispravni klima uređaj jer on sadrži plin freon.

'Iz klima uređaja sigurno nije. Klima uređaj nema ugljikov monoksid on sadrži freon. Možda nešto što pogoni klimu, morate imati nekakav izvor energije. Ovdje može biti izgaranje, najvjerojatnije jel to motor brodski ili je u pitanju nekakav bojler", odgovorio je toksikolog.