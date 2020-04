Ukupno je u samo pet tjedana rekordnih 26 milijuna građana u SAD-u podnijelo je zahtjeve za naknade za nezaposlene, pokazuje izvješće američke vlade

Time su neutralizirani rezultati najduljeg razdoblja procvata zapošljavanja u američkoj povijesti, od rujna 2010. do veljače ove godine, u kojem su otvorena 22 milijuna novih radnih mjesta.

Premda su brojke i dalje velike, one u prošlom tjednu i u tjednu ranije ipak su manje nego u dva tjedna prije toga, što potpiruje nadu da je najgore možda prošlo.

Rekordan broj zahtjeva, njih čak 6,867 milijuna, zabilježen je u tjednu zaključno s 28. ožujka, podsjeća Reuters.

"Američko gospodarstvo gubi radna mjesta brzinom i u razmjerima kakve nikad dosad nismo imali prilike vidjeti", rekao je Scott Anderson, glavni ekonomist u Bank of the West u San Franciscu. "To je nešto poput prirodne katastrofe na nacionalnoj razini".

Ekonomisti predviđaju da će najnovije izvješće američke vlade o zaposlenosti u travnju pokazati neto gubitak od čak 25 miljuna radnih mjesta. U ožujku neto je ugašena 701 tisuća, najviše u 11 godina.