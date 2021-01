Zekanović nazvao Plenkovića patološkim lažljivcem, premijer mu uzvratio: 'Pojma nemate ni o čemu i lažete hrvatsku javnost'

U saborskoj raspravi o premijerovom izvješću o sastancima sastancima Europskog vijeća u 2020. oporbeni zastupnici ocijenili su u utorak kako je hrvatsko predsjedanje, unatoč pandemiji, bilo propuštena prilika da nametne za nju bitne teme i promovira se kao zemlja s vizijom

Domagoj Hajduković (klub SDP-a) smatra kako se unatoč pandemiji moglo učinit puno više osobito u povlačenju novca iz fondova Europske unije, jer to ovisi najviše o nama upozorivši kako odobrena sredstva nisu i dobivena. Europski novac je i naš novac i ne treba ga koristiti za projekte koji nisu višestruko isplativi, odnosno koji ne donose višestruku korist. Hrvatsku treba to bolje pozicionirati u EU, poručio je.

Anka Mrak Taritaš (Klub Centar i Glas) također smatra kako Hrvatska nije iskoristila priliku koju će morati dugo čekati kako bi pokazala što može. Hrvatska će u idućih sedam godina imati na raspolaganju 24,2 milijarde eura, a 683 milijuna eura joj je već doznačeno za obnovu od potresa. No, nažalost nije proveden još nijedan natječaj za obnovu na temelju kojeg bi se taj novac mogao korisno utrošiti, a rok za to je 18 mjeseci. Uvijek se nešto čeka, samo što nije, je li to premijerovo načelo postupnosti, upitala je Mrak Taritaš.

Osim samohvale za obećane velike iznose, ništa drugo se ne događa, ocijenila je i ustvrdila da je Hrvatska i dalje najlošija u korištenju europskih fondova i programa. Novac ne pada s neba i nije zajamčen, rekla je Mrak Taritaš navodeći kako je prošlo već gotovo godinu dana kako je premijer najavio da je "24 milijarde eura u torbi", a vrlo malo je učinjeno u povlačenju tog novca. Hrvatskoj je potreban brži i smisleniji razvoj, poručila je.