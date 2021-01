[UŽIVO] Grbin pitao Plenkovića hoće li država financirati 100 posto obnove kuća i u Sisku; premijer: Spremni smo pomoći Sisku, ali moramo naći sistem koji je branjiv

Nakon jednomjesečne stanke, aktualnim prijepodnevom Hrvatski sabor započelo je redovno proljetno zasjedanje Sabora RH

Prije pitanja Nikola Grmoja (Most) i Bojan Glavašević (Nezavisni) su se požalii da nisu dobili odgovore na pitanja koja su postavili prije nekoliko mjeseci.

11:29 Marijan Pavliček (HKS) pitao je zašto Vlada nije uklonila spomenike neprijateljskim vojnicima na hrvatskim grobljima. Plenković ga je uputio da se obrati ministru graditeljstva pismenim putem.

11:19 Nikola Grmoja (MOST) pitao je zašto Vlada zakonom nije zaustavila ovrhe ljudima na potresom stradalom području da im iste ne bi pojele donacije. Uz to kazao je Plenkoviću kako nije odgovorio ni na jedno pitanje upućeno iz redova oporbe, već samo na ona unaprijed pripremljena iz redova svoje stranke. Plenković mu je kazao da mu navede tko mu je to postavio naručeno pitanje.

11:10 Krešu Beljaka (HSS) pitao je zašto u akcijskom planu stoji privremeno a stalno ukidanje parafiskalnih nameta poput članstva u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Nitko s kim sam razgovarao ne misli da je to išta drugo doli način za uhljebljivanje kadrova. Plenković je uzvratio da su svojim poreznim reformama do ada rasteretili gospodarstvo za 9 milijardi kuna.