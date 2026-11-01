U ruskom napadu ubijene tri osobe i ozlijeđena djeca

Žrtve su ozlijeđene kad je dron eksplodirao između stambene zgrade i škole, rekla je regionalna vojna upraviteljica Natalia Zabolotna na Facebooku. Ruski napadi dronom također su prijavljeni u zapadnoj regiji Černovci, gdje je jedna osoba ozlijeđena, dok je zgrada uprave teško oštećena, rekao je regionalni vojni upravitelj Ruslan Osipenko na Facebooku.