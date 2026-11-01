udar dronom

U ruskom napadu ubijene tri osobe i ozlijeđena djeca

V. B./Hina

01.11.2026 u 19:04

Napadi u Ukrajini
Napadi u Ukrajini Izvor: EPA / Autor: DARYNA NAUMOVA
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Najmanje tri osobe ubijene su, a četiri druge, uključujući i troje djece, ozlijeđene su u ruskom napadu dronom na grad Kozijatin u središnjoj Ukrajini, rekle su lokalne vlasti u nedjelju

Žrtve su ozlijeđene kad je dron eksplodirao između stambene zgrade i škole, rekla je regionalna vojna upraviteljica Natalia Zabolotna na Facebooku. Ruski napadi dronom također su prijavljeni u zapadnoj regiji Černovci, gdje je jedna osoba ozlijeđena, dok je zgrada uprave teško oštećena, rekao je regionalni vojni upravitelj Ruslan Osipenko na Facebooku.

vezane vijesti

U regiji Ternopil na zapadu zemlje, ruski dronovi pogodili su i oštetili energetsku infrastrukturu, uzrokujući nestašice struje.

Timovi za popravke poslani su da obnove opskrbu strujom, rekao je regionalni vojni upravitelj Taras Pastuh na Telegramu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEVJEROJATNE SCENE

NEVJEROJATNE SCENE

Sjeo u automobil i zapalio cigaretu, a onda je odjeknula eksplozija
sustav Pancir-S2

sustav Pancir-S2

Ukrajinci uništili rusku vojnu opremu vrijednu 70 milijuna dolara
ČEKA SE KONAČNA POTVRDA

ČEKA SE KONAČNA POTVRDA

Trump okuplja svoje saveznike na Floridi: Stiže i gost s Balkana

najpopularnije

Još vijesti