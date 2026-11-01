Španjolska još radi na identifikaciji 13 žrtava željezničke nesreće

Španjolske vlasti i dalje rade na utvrđivanju identiteta posljednjih 13 poginulih u željezničkoj nesreći koja se sredinom tjedna dogodila u blizini Urde u regiji Kastilja-La Mancha

Vlasti su u nedjelju objavile da je konačno utvrđen identitet 56 od ukupno 69 poginulih. Među njima su 54 španjolska državljana te po jedan državljanin Francuske i Portugala. Strani državljani „Očekuje se da će preostale žrtve također biti identificirane u idućih nekoliko sati. Vjerojatno je riječ isključivo o stranim državljanima”, navode vlasti u priopćenju, pozivajući se na prijave o nestalim osobama koje su još u obradi.

Vjeruje se da je riječ o četiri državljana Sjedinjenih Država, po dva iz Japana i Australije te po jedan iz Kanade, Meksika, Argentine, Češke i Tunisa. Obaviještene su obitelji 51 od 56 identificiranih žrtava. Među tim žrtvama bila su 33 muškarca i 18 žena. Četrdeset ozlijeđenih putnika i dalje se nalazi na bolničkom liječenju, od kojih 17 na odjelima intenzivne njege.

Sudar vlakova u Španjolskoj Izvor: Profimedia / Autor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia







+17 Sudar vlakova u Španjolskoj Izvor: Profimedia / Autor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia