tragedija

Španjolska još radi na identifikaciji 13 žrtava željezničke nesreće

V. B./Hina

01.11.2026 u 16:44

Sudar vlakova u Španjolskoj
Sudar vlakova u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: Ismael Herrero
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Španjolske vlasti i dalje rade na utvrđivanju identiteta posljednjih 13 poginulih u željezničkoj nesreći koja se sredinom tjedna dogodila u blizini Urde u regiji Kastilja-La Mancha

Vlasti su u nedjelju objavile da je konačno utvrđen identitet 56 od ukupno 69 poginulih. Među njima su 54 španjolska državljana te po jedan državljanin Francuske i Portugala.

Strani državljani

„Očekuje se da će preostale žrtve također biti identificirane u idućih nekoliko sati. Vjerojatno je riječ isključivo o stranim državljanima”, navode vlasti u priopćenju, pozivajući se na prijave o nestalim osobama koje su još u obradi.

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Vjeruje se da je riječ o četiri državljana Sjedinjenih Država, po dva iz Japana i Australije te po jedan iz Kanade, Meksika, Argentine, Češke i Tunisa.

Obaviještene su obitelji 51 od 56 identificiranih žrtava. Među tim žrtvama bila su 33 muškarca i 18 žena.

Četrdeset ozlijeđenih putnika i dalje se nalazi na bolničkom liječenju, od kojih 17 na odjelima intenzivne njege.

Sudar vlakova u Španjolskoj
  • Sudar vlakova u Španjolskoj
  • Sudar vlakova u Španjolskoj
  • Sudar vlakova u Španjolskoj
  • Sudar vlakova u Španjolskoj
  • Sudar vlakova u Španjolskoj
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Sudar vlakova u Španjolskoj Izvor: Profimedia / Autor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia

Nesreća se dogodila u srijedu kada se brzi vlak sudario sa zaustavljenim vlakom u blizini općine Urda u pokrajini Toledo, oko 130 kilometara južno od Madrida.

Željeznička pruga između Madrida i Andaluzije i dalje je zatvorena u oba smjera. Zrakoplovna tvrtka Iberia uvela je dodatne letove s ograničenim cijenama karata.

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