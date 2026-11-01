ZAHVALILI NA INFORMACIJAMA

Dojava iz SAD-a pokrenula akciju u Moskvi: Priveli jednu osobu zbog sumnje na terorizam

M.Či.

01.11.2026 u 16:45

Crveni trg u Moskvi
Crveni trg u Moskvi Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV
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Ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) privela je maloljetnika zbog sumnje da je pripremao teroristički napad u jednom moskovskom parku. Informaciju o mogućem napadu ruske su vlasti dobile od Sjedinjenih Država, izvijestila je agencija Interfax

Podsjetimo, FSB je dan ranije objavio da je od američkih službi, putem uspostavljenih kanala suradnje, dobio upozorenje o pripremi napada u Moskvi te da poduzima odgovarajuće mjere.

Prema navodima FSB-a, koje prenosi Reuters, maloljetnik je na TikToku objavljivao fotografije na kojima nosi taktičku odjeću i fantomku te drži predmet nalik automatskoj pušci. Objavio je i fotografije snimljene u muzejskom i parkovnom kompleksu Caricino na jugu Moskve, uz opis 'Pronašao sam mjesto'.

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Prilikom pretrage njegova doma istražitelji su pronašli odjeću i dodatke s fotografija. Na mobitelu su, prema tvrdnjama FSB-a, pronađeni i podaci o praćenju neonacističkog kanala na Telegramu te brojne internetske pretrage povezane s terorističkim napadima, masovnim ubojstvima i drugim nasilnim djelima.

Ruska istražna tijela razmatraju daljnje pravne i istražne korake. Kompleks Caricino u subotu je privremeno zatvoren nakon što su ruske vlasti primile američko upozorenje.

FSB je zahvalio američkoj strani na dostavljenim informacijama, prenosi Reuters.

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