Dojava iz SAD-a pokrenula akciju u Moskvi: Priveli jednu osobu zbog sumnje na terorizam

Podsjetimo, FSB je dan ranije objavio da je od američkih službi, putem uspostavljenih kanala suradnje, dobio upozorenje o pripremi napada u Moskvi te da poduzima odgovarajuće mjere.

Prema navodima FSB-a, koje prenosi Reuters, maloljetnik je na TikToku objavljivao fotografije na kojima nosi taktičku odjeću i fantomku te drži predmet nalik automatskoj pušci. Objavio je i fotografije snimljene u muzejskom i parkovnom kompleksu Caricino na jugu Moskve, uz opis 'Pronašao sam mjesto'.