U rano jutro izmjereno čak 29 °C; toplinski val tek je počeo!

Ovaj će tjedan diljem Hrvatske biti najtopliji u dosadašnjem dijelu godine, ponegdje vjerojatno i cijele. Toplinski val koji može djelovati na zdravlje već je počeo na većini Jadrana i dijelu unutrašnjosti, a u utorak će i u većini ostalih krajeva, kaže u vremenskoj prognozi HRT-a Zoran Vakula

Najniža jutarnja temperatura uz more samo malo niža, a u gorju i unutrašnjosti Istre od 15 do 19 °C. Poslijepodne većinom između 31 i 36 °C.

I u Dalmaciji vruće, najprije uz burin pa malo jači maestral, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito, temperature od 23 do 27 °C. Baš kao najniža jutarnja temperatura zraka uz more, dok će u unutrašnjosti biti od 20 do 23 °C, oko Sinja i samo oko 17 °C. Bit će pretežno sunčano, osobito na otocima i vedro, a mjestimičnih razvoja oblaka, iz kojih su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, bit će uglavnom u unutrašnjosti, posebice uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Podjednako tako i na jugu, gdje će i u utorak biti moguć poneki pljusak, koji bi nekima nakratko mogao poremetiti dojam sunčanog vremena. Uz burin pa maestral temperatura zraka ujutro će biti od 23 do 26 °C, a poslijepodne 30 do 34 °C, u Metkoviću i oko 36 °C.