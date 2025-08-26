U ovom hrvatskom gradu cijena dječjeg vrtića porasla za čak 71 posto

Njihov mjesečni boravak roditelje će stajati 113 eura umjesto dosadašnjih 66 eura, što je poskupljenje od 71 posto. U gradu tvrde promjena je bila nužna jer povećanja nije bilo 15 godina.

'U tih 15 godina bruto trošak plaće prosječnog zaposlenika se povećao preko 100 posto, trošak plaća u vrtiću se povećao preko 250% tako da je ovo povećanje zapravo bilo - neizbježno', objasnio je Hrvoje Janči, gradonačelnik Đurđevca za RTL Danas.

Cijene u četiri najveća grada ostaju nepromijenjene.