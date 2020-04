Njemački ministar rada Hubertus Heil želi zbog pozitivnih iskustava stečenih tijekom koronakrize zakonski osigurati pravo na rad od kuće, no poslodavci su najavili otpor takvoj inicijativi

'Svatko tko to želi i kod koga to vrsta posla omogućava, trebao bi imati pravo rada od kuće i nakon prolaska koronakrize', rekao je ministar rada Hubertus Heil (Socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD) za dnevnik Bild. On je dodao kako se već 'uvelike radi' na nacrtu zakona koji bi trebao biti gotov do jeseni.