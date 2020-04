U sklopu popuštanja mjera protiv epidemije koronavirusa, na službenoj stranici Nacionalnog stožera civilne zaštite, Koronavirus.hr, objavljeno je novo radno vrijeme trgovina u trgovačkim centrima koje je na snazi od ponedjeljka

Bio&Bio – od 9 do 17 sati; dm – od 8 do 17 sati; Exclusive change (-1 etaža) – od 8 do 17 sati; Farmacia ljekarna – ponedjeljak-petak od 9 do 17 sati, subota od 9 do 12 sati; iNovine – ponedjeljak-petak od 8 do 15 sati, subota od 8 do 13 sati; Interspar – od 8 do 17 sati; Mini mljekara Veronika – od 9 do 17 sati; Müller – od 8 do 17 sati; Polleo Sport – od 9 do 17 sati; Raiffeisen banka (ponedjeljak-petak) – od 10 do 17 sati; Samoposlužna autopraonica “Peri, a ne deri!” – od 0 do 24 sata; Trafika – od 8 do 17 sati; Zoo City – od 9 do 17 sati

City Center one West

Batat – od 8 do 17 sati; bio&bio – od 8 do 17 sati; dm – od 8 do 17 sati; Exclusive Change – od 8 do 17 sati; Interspar – od 8 do 17 sati; Mandis Pharm – od 8 do 17 sati; Mini mljekara Veronika – od 8 do 17 sati; Muller – od 8 do 17 sati; Tobacco – od 8 do 17 sati; Trafika – od 8 do 17 sati; Zoo City – od 9 do 17 sati

City Center one Split

Babić pekara – od 8 do 17 sati; bio&bio – od 9 do 16 sati; Bobis – od 8 do 16 sati (pon-sub); dm – od 8 do 17 sati; Exclusive Change mjenjačnica – od 8 do 17 sati; Farmacia – od 9 do 17 sati (pon-pet); od 9 do 12 sati (sub); Gastro ribarnica Brač – od 8 do 15 sati; Hrvatska pošta – od 9 do 17 sati (pon-pet); (pauza: 12:30-13:00); od 9 do 13 sati (sub); iNovine – od 8 do 17 sati; Interspar – od 8 do 17 sati; Interspar trafika – od 8 do 17 sati; Mini mljekara Veronika – od 9 do 17 sati; Müller – od 8 do 17 sati; Ljekarna SDŽ – od 8 do 17 sati; OPG Križan – od 9 do 15 sati; Polleo Sport – od 9 do 17 sati; Pršutana Ružić – od 9 do 15 sati; Purex – od 9 do 17 sati; Samoposlužna autopraonica Peri, a ne deri! – od 8 do 17 sati; Zoo City – od 9 do 17 sati

Cinestar kina zatvorena su do daljnjeg.

Cineplexx kina u City center one Zagrebu i Splitu zatvorena su do daljnjega.