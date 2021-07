U Njemačkoj je lani ukradeno 260.000 bicikla, otkriveno je gdje su uglavnom završili

U vrijeme pandemije biciklu je u Njemačkoj porasla popularnost. To su nažalost primijetili i lopovi. Posebno su aktivne bande koje bicikle kradu i odvoze u smjeru istoka, često u Ukrajinu

Samo prošle godine je u Njemačkoj, prema podacima Saveznog ureda za borbu protiv kriminala (BKA) prijavljeno 260.000 krađi bicikla u vrijednosti od oko 200 milijuna eura. Polovica bicikala je bilo osigurano. Kako DW saznaje od Njemačke osiguravajuće privrede, krovne udruge njemačkih osiguravajućih društava, kradljivci u posljednje vrijeme biraju skuplje modele. Sada se za ukradeni bicikl isplaćuje u prosjeku 730 eura. Prije deset godina ukradeni dvokotači su s 400 eura bili gotovo upola jeftiniji.

Najveći dio krađa se dogodi u Hamburgu i Bremenu kao i u istočnim saveznim pokrajinama Berlinu, Brandenburgu i Saskoj. Malo od ukradenih bicikala biva pronađeno, 2020. tek oko deset posto.

Jeftinije bicikle kradljivci pokušavaju prodati preko interneta ili na specijaliziranim sajmovima bicikala. Skuplji modeli se rado prodaju u dijelovima, ali ponekad i cijeli. No unutar Europske unije je to za kradljivce riskantan posao jer su skuplji bicikli u pravilu registrirani i lako im je ući u trag. Zbog toga većina skupljih bicikala završi izvan granica EU-a. Doduše i na granicama je moguća kontrola registarskih brojeva bicikala, no provjere se obavljaju tek sporadično.