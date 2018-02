U Našicama zapošljavaju 50 žena koje će pomagati starijima i nemoćnima

Našičani su pozvali 200 svojih sugrađana koji su u nepovoljnom položaju da im se jave radi pružanja socijalne pomoći u kući. Njima će se dostavljati namirnice, pripremati obroci, čistiti domovi, ali i pomoći pri oblačenju i svlačenju. To su samo neki od poslova koje će raditi i zbog njih će se zaposliti 50 Našičanki u iduće dvije godine

Čak 200 Našičana starije životne dobi, one koji su u nepovoljnom položaju i potrebna im je pomoć u kućanstvu, ali i osobe s invaliditetom te kronične bolesnike bez obzira koliko su stari, kao i osobe s mentalnom retardacijom pozvali su iz Grada Našica da im se jave kako bi im se osigurala socijalna pomoć u kući. Na tom će poslu pak raditi 50 žena koje će zaposliti na dvije godine kroz projekt 'Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!'.

'Do sada smo zaprimili stotinu prijava korisnika i 70 zainteresiranih žena. Prijave korisnika zaprimat ćemo netom do početka rada žena. Partner na projektu je Centar za socijalnu skrb, a u suradnji s njim obavit ćemo dodatnu provjeru korisnika kako ne bi već bili korisnici njihovih usluga što se tiče pomoći u kući. To moramo spriječiti, tako da nema dvostrukog korištenja usluga, pa ćemo taj revidirani popis koristiti u provedbi', objašnjava za tportal Tomislav Keglević, voditelj projekta u Našicama.