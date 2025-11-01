NEPOZNATI NAPADAČ

U napadu naoružane skupine na Kreti poginule najmanje dvije osobe, više ih je ozlijeđeno

I.H./Hina

01.11.2025 u 17:08

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: NIKOS CHALKIADAKIS
Najmanje dvije osobe poginule su u napadu naoružane skupine ljudi koja je ispalila tisuće hitaca na kuće, automobile i stanovnike sela na otoku Kreti

Nepoznati napadači u subotu rano ujutro otvorili su vatru u Voriziji, izvijestio je list Kathimerini. Osim dviju poginulih osoba u napadu ih je ozlijeđeno još najmanje 14, među njima i nekoliko djece. Zasad nema službenih informacija o pozadini incidenta, no lokalni su mediji izvijestili kako se nagađa da je riječ o obiteljskoj krvnoj osveti.

Takve su osvete na Kreti bile uobičajene do sredine prošlog stoljeća, ali su prisutne i danas. Stoga je napad možda odmazda za bombaški napad prethodne noći. Prema policijskom izvješću, na gradilištu u istome selu detonirana je eksplozivna naprava, što je prouzročilo znatnu materijalnu štetu. U emisiji ERT-newsa je rečeno da u selu postoje dvije zavađene obitelji.

Neki od ozlijeđenih u pucnjavi prevezeni su automobilima i traktorima u lokalnu bolnicu jer su vozila hitne pomoći iz sigurnosnih razloga odgodila dolazak u selo, stoji u izvješću.

Posebne policijske jedinice kasnije su pretražile sve kuće u selu.

