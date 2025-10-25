POBJEGAO JE

Usred bijela dana opljačkana ljekarna u Novom Zagrebu: Naoružani napadač upao i prijetio oružjem

U četvrtak, 24. listopada, oko 12.50 sati, u Novom Zagrebu u Ulici Kauzlarićev prilaz dogodilo se razbojništvo u jednoj ljekarni

Prema informacijama zagrebačke policije, nepoznati počinitelj ušao je u ljekarnu te, prijeteći vatrenim oružjem, počinio razbojništvo nad dvjema zaposlenicama starima 59 i 55 godina. Iz ljekarne je otuđio novac, a zatim pobjegao u nepoznatom smjeru.

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura, a policija provodi intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi pronašla počinitelja.

