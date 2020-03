U Istri se uvode još strože mjere; trgovine će raditi do 18 sati, a zatvaraju se kafići i restorani

Stožer civilne zaštite Istarske županije izvijestio je da su se odlučili na dodatno pooštravanje mjera.

Načelnik Stožera Dino Kozlevac rekao je da od sutra (nedjelje) pa sve do 14. travnja trgovački centri se moraju pridržavati protuepidemijskih mjera jer neki to ne rade, a to uključuje ograničavanje broja ljudi u centrima, ispred blagajni se moraju postaviti oznake od metar i pol udaljenosti, što veći broj blagajni, a svi trgovački centri mogu raditi do 18 sati, javlja N1

Trgovine prehrane manje veličine, kao i one na benzinskim postajama mogu raditi do 18 sati. Zatvaraju se svi ugostiteljski objekti, osim dostave hrane i pučke kuhinje. Uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje neposredni kontakti - frizeri, pedikeri itd. prekidaju rad do 14. travnja.

Ostaje na snazi preporuka da djeca ostaju kod kuće do 14. travnja.

Pozvao je sve koji su u samoizolaciji da ne izlaze iz kuće u šetnju. Tijela represije su počela kontrolirati njih - policija i sanitarna iinspekcija, ako je netko pronađen izvan kuće oni su to evidentirali. Nitko ne smije ugrožavati ljude oko sebe.

U ovom trenutku imaju šest zaraženih osoba. Za dvoje koje je postojala sumnja na zarazu testovi su pokazali da su negativni.