U Hrvatskoj smanjen broj lovaca, a ove životinje najviše se odstrijeljuju

I.H./Hina

23.10.2025 u 11:08

Ilustrativna fotografija - lovci
Ilustrativna fotografija - lovci
U Hrvatskoj je u 2024. bilo 60.244 lovaca, što je 12 posto manje nego godinu prije, a među odstrijeljenom divljači najviše je porastao odstrel močvarica, za 6,9 posto te jelena i fazana, za 3,2 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) o lovstvu

Članova Hrvatskog lovačkog saveza (HLS) i vanjskih lovaca koji su evidentirani u HLS-u, ali nisu njihovi članovi bilo je 60.016 ili 11,8 posto manje, dok je broj pripravnika, odnosno budućih lovaca porastao za 0,4 posto u usporedbi s 2023., odnosno bilo ih je 228.

Podaci DZS-a pokazuju da je u 2024. odstrel jelena veći za 3,2 posto, s odstrijeljenih 6.896 grla, dok je odstrel srna manji za 2,5 posto, s odstrijeljena 17.202 grla. Odstrel zečeva ostao je na približno istoj razini od 28 tisuća, dok je odstrel fazana u odnosu na 2023. veći za 3,2 posto, na 64 tisuće.

Odstrel divljih svinja u 2024. u odnosu na 2023. manji je za 9,3 posto, s odstrijeljenih 45.397 grla, dok je odstrel ostale pernate divljači manji za 4,5 posto, na 64 tisuće. Odstrel ptica močvarica veći je za 6,9 posto, na 62 tisuće.

Podaci o godišnjem izvještaju o lovstvu u 2024. preuzeti su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva - Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije i Hrvatskoga lovačkog saveza za razdoblje od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025. (lovna godina).

Podaci o odstrijeljenoj divljači daju se na temelju središnje lovne evidencije.

