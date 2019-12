U Hrvatskoj krenula epidemija gripe; potvrđeno 270 slučajeva, no stvarna brojka je znatno veća

Gripa je stigla u Hrvatsku, a iako je prema podacima virusologa potvrđeno 270 slučajeva, stvarna brojka oboljelih mogla bi iznositi oko tri tisuće

Krajem studenog Hrvatski zavod za javno zdravstvo laboratorijski je potvrdio prvi slučaj gripe u Hrvatskoj, no izgleda da je došlo do značajnog povećanja broja oboljelih. Rekao je to za Jutarnji Vladimir Draženović, virusolog iz Nacionalnog centra za influencu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te istaknuo da je sada laboratorijski potvrđeno 270 oboljenja i svi su tip A H1N1, pandemijski tip ili svinjska gripa, kako je nazvan 2009. godine, kada je prvi put izoliran.

Dodao je kako se već može govoriti o visokom intenzitetu s velikim brojem komplikacija te naglasio: 'S obzirom na dokazanih 270 slučajeva, slobodno možemo reći da je stvarna brojka oboljelih već oko tri tisuće. Uz visok intenzitet velik je i broj komplikacija.'

