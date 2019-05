U BiH se ponovo lome koplja o europskom putu, mišljenje Europske komisije svatko tumači na svoj način

Je li Bosna i Hercegovina od odlazećeg sastava Europske komisije dobila pozitivne ili negativne signale u odnosu na aspiracije te zemlje da među zadnjima u regiji napokon postane kandidatkinjom za članstvo u Uniji nejasno je i političarima u BiH pa oni o tome u četvrtak iznose potpuno oprečne ocjene nakon što je objavljen izvještaj o napretku država zapadnog Balkana

Taj je dokument Europske komisije kao favorite u utrci za članstvo ponovo prepoznao Crnu Goru i Srbiju, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ponudio je ostvaranje pregovora o članstvu dok je BiH diplomatskim rječnikom ipak stavljena u još jednu fazu 'čekanja' uz formulaciju kako ima priliku dobiti kandidatski status ukoliko provede reforme nabrojane u čak četrnaest točaka.

Za predsjedatelja Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića nema nikakve dvojbe kako je to ipak pozitivan znak iz Bruxellesa a on to vidi kao 'povijesnu prekretnicu' na europskom putu njegove zemlje.