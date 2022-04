U Beograd je u šest aviona sletjela tajna pošiljka iz Kine. Što sve znamo o raketnom sustavu koje Vučić zove najmoćnijim srpskim oružjem?

Slijetanje šest transportnih aviona kineskog ratnog zrakoplovstva Y-20 u beogradsku zračnu luku prošle subote koincidira s najavom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o dolasku kineskog raketnog protuzračnog sustava srednjeg dometa FK-3 koji je naručen još 2020. godine. Vučić je za sredinu ovog tjedna, ne precizirajući detalje, najavio premijerno prikazivanje ''novog naoružanja koje će do sada biti najmoćnije oružje koje će Srbija imati''. Ukoliko se pokaže da je riječ o sustavu FK-3, Srbija će imati sustav koji može parirati sovjetsko-ruskom sustavu S-300PS/PM i američkom Patriotu. Evo što sve znamo o mogućoj najnovijoj akviziciji naših susjeda

Samohodni raketni sustav FK-3 naoružan je raketama srednjeg dometa do 100 kilometara po daljini i 27 kilometara po visini kao i izvornik HQ-22 koji, pak, ima nešto duži domet po daljini od 170 kilometara. S dometom od 100 kilometara FK-3 je u prednosti pred dometom do 90 kilometara po daljinikakvog ima S-300PS, a koji ima identičan domet po visini kao i kineski sustav. FK-3 ipak zaostaje za sustavom S-300PM koji po daljini pogađa ciljeve udaljene do 150 kilometara, dok im je domet po visini ujednačen i iznosi maksimalnih 27 kilometara. U usporedbi s Patriotom MIM-104, kineski FK-3 nadvisuje američku konkurenciju samo u njezinoj inačici PAC-1 koja ima domet do 68,5 kilometara koji se može proširiti do 160 kilometara ukoliko se usključi karakteristika home on jam, odnosno navođenje na izvor ometanja koji povećava vjerojatnost uništenja mete. Patriotove inačice PAC-2 imaju rakete dometa do 160 kilometara, a isto toliko je domet i za home on jam pristup cilju, dok PAC-3 imaju domet do 220 kilometara i zasebnu antibalističku raketu dometa 20 kilometara, koja je naknadno pridodana i sustavu PAC-2.

Idealan za moderno ratovanje

U sklopu raketne baterije FAK3 se nalazi promatrački radar dometa od 250 kilometara, dok se za navođenje raketa koristi radar H-200 koji je zapravo kineska solucija antene s faznom antenskom rešetkom (FAZ). Uz istovremeno precizno praćenje do šest ciljeva na koje istovremeno navodi 12 raketa, H-200 može istovremeno obrađivati dodatnih 30 ciljeva na temelju njihovih tragova. Usporedbe radi, radar za navođenje raketa kod FK-3 ima domet od 180 kilometara, dok S-300 u inačicama PS i PM navodi rakete na ciljeve udaljene do 300 kilometara. Ipak, sovjetsko-ruski sustav ima i poseban radar za niskoleteće ciljeve.