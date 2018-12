U 3. maju isplata 'minimalca' za studeni, Sindikalni odbor protiv stečaja

U Brodogradilištu 3. maj u četvrtak je počela isplata minimalnih plaća za studeni, a iz Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja ističu da radnicima pokretanje stečaja nije prihvatljivo te da za to brodogradilište treba iznaći zasebno i održivo rješenje

Radnicima 3. maja bit će isplaćena minimalna plaća za studeni, što je, nakon 'minimalca' za rujan i listopad, treća i posljednja minimalna plaća koja se isplaćuje iz Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju blokade računa poslodavca.

Uz to, Financijska agencija (Fina) je nakon 120 dana neprekidne blokade računa tvrtke dužna zatražiti otvaranje stečaja. Trećemajci su tijekom blokade računa razgovarali s vjerovnicima i pokušavali odblokirati račun 3. maja barem na jedan dan, ali im to nije uspjelo, pa će do nedjelje, 23. prosinca i taj uvjet za pokretanje stečaja biti ispunjen.