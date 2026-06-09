Tvrđava Valdaj: Postavljene nove obrambene mjere oko Putinove rezidencije

Anti-dron mreže, kakve se masovno koriste na bojištu u Ukrajini, postavljene su u blizini rezidencije ruskog predsjednika Vladimira Putina u području Valdaja u Novgorodskoj oblasti

Fotografije zaštićenih parkirališnih zona za kamione objavljene su na Telegramu, a analitičari su kasnije zaključili da su snimljene uz autocestu, oko devet kilometara od Putinove navodne privatne rezidencije, koju ruski predsjednik koristi kao jedno od ključnih povlačenja iz Moskve, piše Kyiv Post. Rezidencija u Valdaju smatra se jednim od ključnih privatnih utočišta povezanih s Putinom i njegovim najužim krugom. Na lokaciji se, prema navodima, nalazi i replika njegovog ureda iz Kremlja. Mreže protiv dronova koriste se za zaštitu vozila i opreme od napada malih bespilotnih letjelica ili oružja koje se ispušta iz dronova (UAV-ova).

Ruslan Leviev, osnivač istraživačke skupine Conflict Intelligence Team (CIT), sugerirao je da strukture možda ne služe samo kao fizička zaštita vozila, nego i za kontrolu njihova kretanja. Povezao je pojačane sigurnosne mjere s ukrajinskom operacijom „Paukova mreža” (Spiderweb / Pavutyna). Operaciju je 1. lipnja 2025. provela ukrajinska Sigurnosna služba (SBU), a riječ je o jednom od najsloženijih napada dugog dometa u povijesti ukrajinskih obavještajnih operacija. Operateri dronova iz centra za specijalne operacije „Alpha” izveli su napad, pri čemu su pogodili najmanje pet ruskih zračnih baza u više regija te oštetili ili uništili 41 zrakoplov, uključujući strateške bombardere koji se koriste za raketne napade na Ukrajinu. Jačanje sigurnosti oko Valdaja Početkom travnja, prema izvješću Radija Slobodna Europa, Rusija je do ožujka 2026. izgradila sedam novih tornjeva opremljenih sustavima Pantsir oko Putinove rezidencije u Valdaju. Satelitske snimke s platforme Planet.com pokazuju da je gradnja započela 17. ožujka, a dio struktura već je opremljen protuzračnim sustavima. Obrambeni sustavi sada čine dva koncentrična prstena oko rezidencije, a ukupno je u neposrednoj blizini raspoređeno 27 PZO sustava, navodi se u izvješću.

Širi obrazac utvrđivanja Jačanje obrane oko Valdaja dio je šireg trenda zaštite ključnih strateških lokacija u Rusiji. Više od 20 tornjeva s teškim strojnicama i nekoliko Pantsir sustava identificirano je i u posebnoj ekonomskoj zoni Alabuga u Tatarstanu, gdje se proizvode dronovi „Geran”, ruske verzije iranskih Shahed bespilotnih letjelica. U svibnju je popularna ruska navigacijska aplikacija Yandex Maps navodno „sakrila” Putinovu rezidenciju u Valdaju, što se obično radi za osjetljive vojne ili industrijske objekte. Područje je također zamagljeno na satelitskim snimkama.