Tužiteljstvo BiH nastavilo istragu o aferi 'Selefije', saslušan ravnatelj obavještajne službe

Ravnatelj Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA) Osman Mehmedagić saslušan je u Tužiteljstvu BiH u sklopu istrage koja je otvorena zbog navodne špijunske afere i tvrdnji da je hrvatska Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) regrutirala bosanskohercegovačke državljane povezane s radikalnim islamizmom, objavili su u petak bosanskohercegovački mediji

Tužiteljstvo BiH potvrdilo je kako je ravnatelj OSA-e Mehmedagić saslušan u četvrtak i to u svojstvu svjedoka.

Avdić i Mektić uporno tvrde kako je SOA pokušavala pridobiti za suradnju državljane BiH, povezane sa selefijskim pokretom, kako bi oni podmetnuli oružje u objekte u BiH koje radikalni muslimani koriste za molitve. Kada bi to oružje pronašla policija ono bi poslužilo kao dokaz ranijih tvrdnji hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je BiH utočište tisuća ekstreista koji su sigurnosna prijetnja, teorija je novinara Avdića koju je podupro ministar Mektić.

Hrvatski dužnosnici ovakve su optužbe odbacili nazvavši iz 'besmislicama' i 'kreativnim manipulacijama', a ravnatelj SOA-e Danijel Markić izravno je zanijekao postojanje bilo kakve afere potvrdivši kako su hrvatski obavještajci razgovarali s državljanima BiH koji mogu predstavljati sigurnosnu prijetnju.

'Naravno da toga nije bilo i to jasno negiram. Naravno da je SOA razgovarala s tim osobama, i dalje hoće razgovarati jer moramo radi vlastite i sigurnosti naših susjeda, te sigurnosti EU-a i NATO-a', kazao je Markić ranije ovog mjeseca.

Ministar sigurnosti BiH u četvrtak je pak novinatma u Sarajevu kazao kako demantije iz Hrvatske ne smatra uvjerljivim.

'Uopće to nisu demantirali. Naravno da je bilo za očekivati da tako nešto neće u potpunosti i otvoreno priznati, a drugo je sada pitanje, do čega smo mi došli i čime mi raspolažemo i do kojih saznanja smo mi došli', kazao je Mektić.

Zastupnik SDP-a BiH u Zastupničkom domu parlamenta BiH Saša Magazinović u petak je medijima dostavio otvoreno pismo što ga je u povodu navodne afere, koja je u BiH već dobila kolokvijalni naziv 'Selefije', uputio na adresu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Zastupnik Magazinović pozvao je hrvatsku predsjednicu da se izrijekom očituje stoji li još iza svojih ranijih izjava o deset tisuća osoba iz BiH koje predstavljaju potencijalnu prijetnju sigurnosti Hrvatske.

Podsjeća kako su sigurnosne agencije u BiH opovrgnute takve tvrdnje ukazujući na to koliku ekonomsku, političku i drugu štetu one nanose Bosni i Hercegovini te ističe kako javnosti nije poznato da je stajalište hrvatske predsjednice promijenjeno.

'Uznemirenost koju su prouzročile takve poruke od vas i vaših suradnika vam je poznata, kao što je poznato i koliku je uznemirenost građana Bosne i Hercegovine prouzročila posljednja afera gdje su vama potčinjeni službenici SOA-e vodili obavještajne aktivnosti koje su ilustracija svega samo ne dobrosusjedskih i prijateljskih odnosa Hrvatske i BiH. Ukoliko ste promijenili svoje stajalište o ovom pitanju, korektno bi bilo da nas, uz ispriku obavijestite o tome. Ukoliko još uvijek stojite na stajalištu o doista velikom broju radikalno orijentiranih pojedinaca u BiH, koji su uz to još neprijateljski opredjeljeni prema državi na čijem ste čelu, onda moramo zajedno spriječiti da se dogodi bilo što loše na teritoriju vaše države', napisao je zastupnik Magazinović.