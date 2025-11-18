komentirao iz vukovara

Turudić: Dokumenti o ubojstvu Nicoliera na Ovčari predani Francuskoj

I.J./Hina

18.11.2025 u 12:13

Ivan Turudić
Ivan Turudić Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je u utorak da je u Hrvatskoj obustavljena istraga protiv osobe za koju se sumnja da je ubila hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean Michela Nicoliera na Ovčari, a svi dokumenti u vezi s tim ratnim zločinom dostavljeni su Francuskoj.

Podsjetio je kako postoji osnovana sumnja da je Jean Michela Nicoliera likvidirao Spasoje Prtković, nadimkom Štuka, koji se nalazi u Srbiji. "Međutim, Srbija ga je odbila predati Hrvatskoj, stoga smo morali prekinuti istragu'', rekao je Turudić u izjavi za N1 iz Kolone sjećanja u Vukovaru.

Glavni državni odvjetnik naglasio je kako ratni zločin ne zastarijeva, i može ga goniti svatko i svugdje u svijetu,  pa tako i Francuska čiji je Nicolier bio državljanin

Kolona sjećanja u Vukovaru
  • Kolona sjećanja u Vukovaru
  • Kolona sjećanja u Vukovaru
  • Kolona sjećanja u Vukovaru
  • Kolona sjećanja u Vukovaru
  • Kolona sjećanja u Vukovaru
Kolona sjećanja u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL

''Dostavili smo kolegama iz Francuske svu dokumentaciju, sve što imamo u vezi s tim tim. Ostvarili smo jako dobru suradnju s njima i voljeli bismo da oni imaju više sreće'', rekao je Turudić.

Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
  • Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
  • Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
  • Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
  • Zlatko Dalić
  • Dubravko Šimenc
Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon što su krajem listopada na Ovčari ekshumirani  i identificirani posmrtni ostaci hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca  Jean Michela Nicoliera, Turudić je istaknuo da DORH nastavlja raditi na procesuiranju svih ratnih ratnih zločina na području Vukovara i cijele Hrvatske.

''Svakog tjedna, svakog mjeseca smo na Petrovačkoj doli gdje su posmrtni ostaci 36 osoba, a očekuje se da će ih biti nađeno još desetine'', rekao je državni odvjetnik.

