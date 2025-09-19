Rusija sve teže financira rat u Ukrajini, a ovako Putin misli nabaviti novac

Ruski predsjednik Vladimir Putin namjerava osigurati da mu bogata ruska elita nastavi financirati rat u Ukrajini, suočen sa smanjenjem prihoda od energije zbog sankcija
U četvrtak je Putin čelnicima ruskih parlamentarnih frakcija rekao da bi viši porezi na luksuznu robu ili dividende dionica mogli biti 'razumni' tijekom ratnog vremena, ali je dodao da je važno ne pretjerivati, piše Business Insider. Ruski je predjednik također rekao da su takvi potezi u skladu s presedanima iz ratnog vremena.
'U SAD-u, ne želim ovo politizirati, tijekom Vijetnamskog i Korejskog rata, upravo su to učinili. Povećali su poreze posebno za ljude s visokim primanjima', rekao je Putin.
Tijekom Vijetnamskog rata uvedena je privremena doplata poreza na dohodak od deset posto i za pojedince i za tvrtke. U doba Korejskog rata, SAD su ponovno uvele porez na višak dobiti, povećale trošarine i povećale porez na dohodak i za fizičke i za pravne osobe.
Moskva je ove godine povećala stope poreza na dohodak za one s najvišim primanjima. Kako je Forbes Rusija izvijestio u srpnju, najbogatiji pojedinci u Rusiji ostvarili su rekordne dividende u 2024., što ih čini očitom metom za nove namete.
No, čak i uz mogućnost većih poreza na bogate, ruski fiskalni problemi su duboki, jer su financije Kremlja pritisnute iz nekoliko smjerova, a rat u Ukrajini cijedi državnu blagajnu. U srpnju je Europska unija predstavila svoj 18. paket sankcija protiv Rusije od pune invazije Moskve na Ukrajinu u veljači 2022.
Sankcije su samo dio priče, jer su cijene nafte ove godine pale zbog obilne ponude i slabe potražnje, a kao rezultat toga, prodaja nafte i plina - okosnica ruskog proračuna - mogla bi pasti za oko 23 posto u rujnu u odnosu na prethodnu godinu, prema Reuterovim izračunima objavljenim u četvrtak.
Uz pad prihoda od energenata, Rusija se suočava i s naglim usporavanjem rasta, pa je tako središnja banka izvijestila da u ovoj godini očekuje rast BDP-a od samo 1 do 2 posto, osjetno manje od 4,3 posto koje je imala prošle godine.
Iako američki predsjednik Donald Trump od početka mandata odbija pojačati sankcije Rusiji, posljednjih dana počeo je napadati njenu trgovinu naftom, odnosno prozivati one koji tu naftu kupuju, tvrdeći da je ciljanje ruske trgovine naftom ključ za okončanje sukoba u Ukrajini.
'Vrlo jednostavno, ako cijena nafte padne, Putin će odustati. Neće imati izbora. Odustat će od tog rata', rekao je Trump.