Ruski predsjednik Vladimir Putin namjerava osigurati da mu bogata ruska elita nastavi financirati rat u Ukrajini, suočen sa smanjenjem prihoda od energije zbog sankcija

U četvrtak je Putin čelnicima ruskih parlamentarnih frakcija rekao da bi viši porezi na luksuznu robu ili dividende dionica mogli biti 'razumni' tijekom ratnog vremena, ali je dodao da je važno ne pretjerivati, piše Business Insider. Ruski je predjednik također rekao da su takvi potezi u skladu s presedanima iz ratnog vremena. 'U SAD-u, ne želim ovo politizirati, tijekom Vijetnamskog i Korejskog rata, upravo su to učinili. Povećali su poreze posebno za ljude s visokim primanjima', rekao je Putin.

Tijekom Vijetnamskog rata uvedena je privremena doplata poreza na dohodak od deset posto i za pojedince i za tvrtke. U doba Korejskog rata, SAD su ponovno uvele porez na višak dobiti, povećale trošarine i povećale porez na dohodak i za fizičke i za pravne osobe. Moskva je ove godine povećala stope poreza na dohodak za one s najvišim primanjima. Kako je Forbes Rusija izvijestio u srpnju, najbogatiji pojedinci u Rusiji ostvarili su rekordne dividende u 2024., što ih čini očitom metom za nove namete. No, čak i uz mogućnost većih poreza na bogate, ruski fiskalni problemi su duboki, jer su financije Kremlja pritisnute iz nekoliko smjerova, a rat u Ukrajini cijedi državnu blagajnu. U srpnju je Europska unija predstavila svoj 18. paket sankcija protiv Rusije od pune invazije Moskve na Ukrajinu u veljači 2022.

