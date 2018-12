Trump tvrdi da će blokada vlade trajati sve do dogovora o zidu na granici s Meksikom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da će privremena blokada vlade trajati sve dok se ne odobre financijska sredstva za izgradnju zida na granici s Meksikom

Američka vlada je privremeno blokirana u subotu. Još uvijek nema naznaka da će se otvoriti vladine agencije zatvorene zbog Trumpova zahtjeva da se u proračunu osigura novac za izgradnju zida.

'Ne mogu vam reći kada će se odblokirati vlada', rekao je Trump nakon što je snimio božićnu video poruku za američke vojnike u inozemstvu.

'Mogu vam reći da se to neće dogoditi dok ne budemo imali zid, ogradu, kako god to žele nazvati. Nazvat ću to kako god oni žele, ali će značiti istu stvar. To je prepreka za ljude koji nadiru u zemlju.'