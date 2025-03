Trump: SAD broji posljednje trenutke s Iranom, pred nama su zanimljivi dani

'Možda ćemo to učiniti već danas ili ćemo pričekati ponedjeljak ili utorak. Ali to ćemo napraviti – vratiti istom mjerom. Jer to jednostavno nije pošteno i nikad nije ni bilo pošteno', dodao je.

EU samo iskorištava SAD

Trump je tijekom govora ponovio i da je Europska unija uspostavljena samo da bi iskoristila SAD.

'Neće nas iskorištavati kad sam ja na vlasti', dodao je.

Jedan novinar upitao ga je zašto europske zemlje nisu donijele vlastiti mirovni plan. Trump je odgovorio da je 'ponekad na pitanja nemoguće odgovoriti'.

'Oni ne znaju kako završiti rat', naglasio je.

'Vjerujem da Putin želi mir'

Govorio je i o ratu u Ukrajini. Ukrajina mora 'stati na loptu i obaviti posao', rekao je Trump.

'Sve mi je teže, iskreno, nositi se s Ukrajinom', dodao je. Rusija ima 'sve karte', kazao je Trump dodajući da bi možda bilo lakše nositi se s Moskvom, unatoč njihovoj poziciji.

Na pitanje vjeruje li Vladimiru Putinu kada kaže da želi mir, Trump je rekao da mu vjeruje.

Govoreći dalje o Ukrajini, Donald Trump je sugerirao da su njegovi prioriteti drugačiji od europskih. Trump kaže da želi da prvo prestanu borbe.

'Brojimo posljednje trenutke s Iranom'

Trump kaže da SAD s Iranom broji posljednje trenutke, istaknuvši da neće dopustiti Teheranu da nabavi nuklearno oružje.

'Pred nama će biti zanimljivi dani, to je sve što vam mogu reći', rekao je.

'Došli smo do posljednjih trenutaka s Iranom. Bit će to zanimljivo vrijeme i vidjet ćemo što će se dogoditi', rekao je Trump novinarima, ne kazavši što to znači.

Trump je ranije poslao pismo Iranu, pozivajući zemlju da pristane na nuklearne pregovore. Teheran je rekao da neće ulaziti u pregovore dok Trump ne stopira svoju strategiju maksimalnog pritiska kroz sankcije. Usto je izvijestio i da još nije primio Trumpovo pismo.

'Ovo je zanimljivo vrijeme u povijesti svijeta, ali imamo situaciju s Iranom, u kojoj će se nešto dogoditi vrlo brzo, vrlo, vrlo brzo', rekao je Trump.

'Nadajmo se da ćemo postići mirovni sporazum. Ne govorim iz pozicije snage ili slabosti. Samo kažem da bih radije volio mirovni sporazum, nego onaj drugi. Ali onaj drugi će riješiti problem', dodao je, ne precizirajući na što točno misli.