Trump okreće ploču: Spreman sam kazniti Rusiju

Trump je ranije više puta prijetio dodatnim sankcijama, ali je od njih privremeno odustajao kako bi nastavio razgovore.

Najnovije izjave sugeriraju zaoštravanje stava, iako američki predsjednik nije precizirao je li donio konačnu odluku niti što bi "druga faza" sankcija obuhvatila.

Na pitanje novinara u Bijeloj kući je li spreman na drugu fazu sankcija protiv Rusije, Trump je odgovorio: "Da, jesam."

Trump, kako navodi Reuters, pokazuje sve veću frustraciju što mu nije uspjelo zaustaviti borbe u Ukrajini, iako je u početku mandata, preuzimajući dužnost u siječnju, tvrdio da bi rat mogao brzo okončati.