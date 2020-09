Trump se hvalio da je 'spasio du..' optuženom saudijskom prijestolonasljedniku

Donald Trump hvalio se da je "spasio glavu" prijestolonasljedniku Saudijske Arabije Mohammedu ben Salmanu kojeg američki Kongres optužuje za ubojstvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija, pokazuju izvatci iz intervjua što ga je američki predsjednik dao Bobu Woodwardu.

"Uvijek je govorio da to nije učinio. Svima to kaže. Iskreno sretan sam što to kaže, nije nikada rekao da je to učinio", rekao je Trump.

"Vjerujete li da je to učinio?", ponovno je upitao novinar.

"Ne, kaže da nije", odgovorio je Donald Trump.



"Znam, ali vjerujete li mu doista?"

"Odlučno je rekao da nije to učinio", zaključio je predsjednik Trup, a zatim je još jednom istaknuo da je Saudijska Arabija potrošila milijarde dolara kupujući američke proizvode, kako bi opravdao važnost očuvanja veza s tim saveznikom.