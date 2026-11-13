SAD obustavio sve letove, vlasti tvrde: 'Ovo nije novi 11. rujna'

Sva polijetanja u SAD-u obustavljena su do daljnjega zbog prekida komunikacija koji je zahvatio sve regionalne centre kontrole zračnog prometa, a vlasti još nemaju procjenu kada će se promet normalizirati. Američki ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin poručio je da zasad nema naznaka napada, ali nije isključio nijedan mogući uzrok, uključujući kibernetički napad.

‘Tehničari FAA-a istražuju problem’, dodao je Duffy. Inače, ti centri nadziru zrakoplove tijekom leta kroz zračni prostor pojedinih regija SAD-a. ‘Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) priopćila je da je današnju obustavu polijetanja diljem SAD-a uzrokovao ‘privremeni prekid u telekomunikacijama’. Priopćenje je objavljeno otprilike sat vremena nakon što je ministar prometa najavio obustavu. Nešto kasnije rekao je kako će otklanjanje problema potrajati, no kako 'ovo nije novi 11. rujna', već kvar. No FAA ‘još ne zna što se događa; problem na različite načine pogađa pojedine centre’, rekao je CNN-u izvor iz jedne zrakoplovne kompanije. ‘Prije deset minuta sudjelovali su u kriznom telefonskom sastanku i još nije bilo jasnog odgovora o uzroku.’

Prekidi diljem SAD-a zahvaćaju radare kontrole zračnog prometa i radioveze, koji istodobno prestaju raditi, rekao je izvor iz zrakoplovnog sektora upoznat sa situacijom s kojom se suočavaju kontrolori leta. Kontrolori nemaju jasne informacije o uzroku ni o tome što se točno događa, dodao je izvor. No oni koji nadziru polijetanja i slijetanja u međunarodnoj zračnoj luci Newark Liberty u New Jerseyju prošle su godine više puta ostali bez radarskog prikaza i komunikacije zbog problema s bakrenim kabelom kojim su se prenosili podaci. Obustavljna sva polijetanja ‘Radi krajnjeg opreza obustavljena su sva polijetanja’, naveo je FAA. Agencija je potvrdila da je poznat status svih letova te da će se o međunarodnim letovima ‘odlučivati od slučaja do slučaja’.

Chicago Center gives reason for nationwide ground stop saying, “we lost all frequencies and automation for handoff and strips” https://t.co/o8CeAI5WiK — ATC (@theATCapp) November 13, 2026

Ovo se nije dogodilo od 2023. Posljednja obustava polijetanja na razini cijelog SAD-a dogodila se u siječnju 2023., kada je došlo do pada sustava za obavještavanje pilota. Prije toga takva je mjera posljednji put uvedena nakon terorističkih napada 11. rujna 2001.

Prema riječima dvojice dužnosnika iz tijela za provedbu zakona, preliminarne informacije upućuju na to da nije riječ o kibernetičkom napadu. Agenti FBI-ja diljem zemlje nastavljaju pratiti situaciju, naveo je još jedan izvor iz tijela za provedbu zakona. Američki ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin izjavio je da zasad nema razloga za sumnju da iza prekida komunikacija, zbog kojeg su obustavljena sva polijetanja u SAD-u, stoji prijetnja nacionalnoj sigurnosti.

WATCH: Pilot informs passengers of a 7-hour nationwide ground stop as approximately 3,100 aircraft remain airborne. The shutdown is the first nationwide ground stop since 9/11. https://t.co/0bpNWGbfpU — Scope Report (@ScopeReport_) November 13, 2026