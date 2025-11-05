Trump priznao: 'Nisam siguran da je bilo dobro za ikoga'

"Sinoć se, znate, nije očekivala pobjeda, bila su to vrlo demokratska područja, ali ne mislim da je bilo dobro za republikance", rekao je tijekom sastanka u Bijeloj kući sa senatorima iz stranke.

"Nisam siguran da je bilo dobro za ikoga", rekao je Trump. "Ali imali smo zanimljivu večer i puno smo naučili, i o tome ćemo razgovarati."

Trump je iznio te komentare nekoliko sati nakon što su demokratski kandidati u izbornim utrkama u utorak za guvernere Virginije i New Jerseya odnijeli uvjerljive pobjede nad republikanskim protukandidatima. No fokus je bio na New Yorku gdje je Zohran Mamdani pobijedio u utrci za gradonačelnika.