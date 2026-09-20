Trump prekinuo vikend: 'Ovo bi moglo brzo eskalirati'

Sjedinjene Države u subotu su upozorile da strahuju od „brze eskalacije“ neprijateljstava na Bliskom istoku zbog napada jemenskih hutista na Saudijsku Arabiju, čiji je glavni grad prvi put nakon nekoliko mjeseci bio meta tih boraca povezanih s Iranom

Donald Trump, koji je cijeli vikend trebao provesti u predsjedničkoj rezidenciji Camp David u saveznoj državi Maryland, vratio se u Washington u subotu navečer. Bijela kuća nije za to dala nikakvo objašnjenje. No njegov raniji povratak dogodio se u trenutku kada je sukob između Saudijske Arabije i hutista dosegnuo novu razinu. Hutisti kontroliraju velik dio Jemena i bore se protiv vladinih snaga koje podupire koalicija predvođena Rijadom.

U saudijskoj prijestolnici u subotu su se dvaput čule snažne eksplozije, a novinari AFP-a vidjeli su spremnik goriva s logotipom saudijskog naftnog diva Aramca u plamenu u blizini zračne luke. „Ovaj vojni sukob mogao bi brzo eskalirati“, procijenio je američki State Department u upozorenju američkim državljanima na Bliskom istoku objavljenom na mreži X. Brzo napredovanje hutista posljednjih tjedana u Jemenu odnijelo je stotine života, a prema Ujedinjenim narodima više od 110.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u subotu navečer potvrdila je na mreži X da su hutisti prethodne noći ispalili projektil prema Rijadu, ali je navela da je projektil uništen.

Narodna armija Hutija Izvor: EPA / Autor: YAHYA ARHAB







+5 Narodna armija Hutija Izvor: EPA / Autor: YAHYA ARHAB

Prema njihovim tvrdnjama, borci su također pokušali gađati „civile i civilnu imovinu“ u nekoliko gradova na zapadu kraljevine. I ti su napadi, prema istom izvoru, spriječeni. Hutisti su preuzeli odgovornost za dva napada projektilima i dronovima: jedan je bio usmjeren na „osjetljive lokacije u Rijadu“, a drugi na „objekte Aramca u Yanbuu“. Napadi hutista na kraljevinu dosad su uglavnom bili usmjereni na naftna postrojenja i vojne baze na jugu zemlje ili uz obalu Crvenog mora.

A jemeni húszi lázadók rakéta- és dróntámadást intéztek a szaúd-arábiai főváros, Rijád nemzetközi repülőtere ellen!! https://t.co/fns6s5YdCb — Just Me (@JustMe9690104) September 19, 2026