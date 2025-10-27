Trump napravio magnetsku rezonancu, ostalo nepoznato zašto

Trump, koji je jedan od najstarijih predsjednika u povijesti SAD-a, nije želio reći zašto se odlučio na MRI pretragu, rekavši novinarima neka "pitaju liječnike".

" Napravio sam magnetsku rezonancu. Slika je savršena ", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu, na putu za Tokijo.

Posjet bolnici 10. listopada, koji je Bijela kuća opisala kao rutinski godišnji pregled, izazvao je pitanja o predsjednikovom zdravlju jer se dogodio samo šest mjeseci nakon što je imao opsežan sistematski pregled.

Predsjednik je rekao da su njegovi liječnici novinarima ponudili "vrlo jasan" izvještaj o pregledu, ali Bijela kuća nije otkrila zašto je Trump drugi put posjetio vojnu bolnicu Walter Reed, što je odstupanje od tradicionalne predsjedničke prakse jednog temeljitog liječničkog pregleda godišnje.

"Trump je i dalje iznimnog zdravlja, pokazujući snažne kardiovaskularne, plućne, neurološke i fizičke performanse", rekao je Trumpov liječnik Sean Barbabella u dopisu objavljenom nakon posjeta.

Liječnik je u dopisu napomenuo da je procjena pomogla u pripremi Trumpovih nadolazećih inozemnih putovanja te da je uključivala napredno snimanje, laboratorijske testove i preventivne zdravstvene procjene. Trump se nalazi na petodnevnoj diplomatskoj turneji po Aziji. U Južnoj Koreji bi se u četvrtak trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Ranije ove godine pojavile su se fotografije koje su prikazale predsjednika Trumpa s otečenim gležnjevima i sa šminkom koja je prekrivala dio desne ruke s modricama.

Barbabella je tada rekao da su testovi potvrdili da je problem s nogom posljedica "kronične venske insuficijencije", benignog i uobičajenog stanja, posebno kod osoba starijih od 70 godina.

Bijela kuća je rekla da su modrice na ruci posljedica čestog rukovanja.

