Trump je upravo primio težak udarac: Blokiran mu megalomanski projekt od 400 milijuna dolara

Američki savezni sudac zaustavio je ambiciozan projekt izgradnje nove luksuzne plesne dvorane u Bijeloj kući, vrijedan oko 400 milijuna dolara, koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump. Odluka predstavlja ozbiljan udarac planu koji je već izazvao političke i pravne kontroverze

Sudac Richard Leon jasno je poručio da predsjednik nema neograničene ovlasti nad kompleksnim projektima na toj lokaciji, javlja CNN. ‘Predsjednik Sjedinjenih Država upravlja Bijelom kućom uime budućih generacija, ali nije njezin vlasnik’, napisao je u presudi. Leon je zaključio da Trump nije dobio potrebnu suglasnost Kongresa za izgradnju, što je, prema saveznom zakonu, nužno za ovakav projekt. Zbog toga je naredio trenutačan prekid radova.

Privremena odgoda, ali i upozorenje Iako je presuda donesena, njezina provedba odgođena je za dva tjedna kako bi se omogućila eventualna žalba. Sudac je ipak upozorio da bi svaki nastavak gradnje u tom razdoblju, ako nije u skladu s presudom, mogao rezultirati rušenjem već izgrađenih dijelova projekta. Ključni problem, prema sudu, jest činjenica da projekt nije formalno odobrio američki Kongres.