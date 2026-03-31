Trump je upravo primio težak udarac: Blokiran mu megalomanski projekt od 400 milijuna dolara

Američki savezni sudac zaustavio je ambiciozan projekt izgradnje nove luksuzne plesne dvorane u Bijeloj kući, vrijedan oko 400 milijuna dolara, koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump. Odluka predstavlja ozbiljan udarac planu koji je već izazvao političke i pravne kontroverze
Sudac Richard Leon jasno je poručio da predsjednik nema neograničene ovlasti nad kompleksnim projektima na toj lokaciji, javlja CNN.
‘Predsjednik Sjedinjenih Država upravlja Bijelom kućom uime budućih generacija, ali nije njezin vlasnik’, napisao je u presudi.
Leon je zaključio da Trump nije dobio potrebnu suglasnost Kongresa za izgradnju, što je, prema saveznom zakonu, nužno za ovakav projekt. Zbog toga je naredio trenutačan prekid radova.
Privremena odgoda, ali i upozorenje
Iako je presuda donesena, njezina provedba odgođena je za dva tjedna kako bi se omogućila eventualna žalba.
Sudac je ipak upozorio da bi svaki nastavak gradnje u tom razdoblju, ako nije u skladu s presudom, mogao rezultirati rušenjem već izgrađenih dijelova projekta.
Ključni problem, prema sudu, jest činjenica da projekt nije formalno odobrio američki Kongres.
Sudac je naglasio da predsjednik može zatražiti odobrenje zakonodavne vlasti ili financiranje, ali ne može samostalno pokrenuti tako opsežan građevinski zahvat.
Presuda također odbacuje Trumpovo tumačenje zakona koji predsjedniku omogućuje održavanje i manje preinake Bijele kuće, ističući da se taj zakon ne može koristiti za rušenje postojećih objekata i izgradnju novih.
Trump pobjesnio na odluku suda
Trump je osobno bio uključen u detalje projekta, od tlocrta do izbora materijala.
Ranije je izjavio da će nova dvorana biti ‘najbolja na svijetu’ te da će projekt imati dugoročnu vrijednost.
Prema planovima, zgrada bi imala oko 8300 četvornih metara, što je znatno više od glavne zgrade Bijele kuće.
Nakon odluke suda, Trump je na društvenim mrežama napao organizaciju koja je pokrenula tužbu, nazivajući je ‘radikalnom ljevičarskom skupinom’.
Tužbu je pokrenuo Nacionalni fond za očuvanje povijesne baštine, koji tvrdi da je projekt nezakonit bez odobrenja Kongresa.
Sudac Leon naglasio je da Kongres i dalje može odobriti projekt – bilo kroz zakonodavni postupak ili financiranje.
Time bi, kako je naveo, bila očuvana ustavna ravnoteža između izvršne i zakonodavne vlasti.