Dramatična akcija: Pomorci iz Pakistana i Irana idu kući

Nakon što je američka vojska ranije na otvorenom moru zaplijenila plovila na kojima je sve skupa bilo 11 pakistanskih i 20 iranskih državljana, Pakistan se izborio i organizirao povratak svih mornara s tog broda.

To je potvrdio Ishaq Dar, ministar vanjskih poslova Pakistana. Preko objave na društvenoj mreži X naveo je da će jedanaestorka stići u Islamabad u petak navečer preko Singapura i Bangkoka. Što se tiče Iranaca, oni će iz glavnog grada Pakistana nastaviti put prema Iranu.

'Svi su dobrog zdravlja i raspoloženja. Dobrobit Pakistanaca u inozemstvu, pogotovo onih u problemu, ostaje najvišim prioritetom naše vlade', poručio je ministar.