SVI SU DOBRO

Dramatična akcija: Pomorci iz Pakistana i Irana idu kući

Ivor Kruljac

15.05.2026 u 19:31

Izvor: EPA / Autor: Bienvenido Velasco
U američkim zapljenama plovila uhvaćeni su pakistanski i iranski državljani koji su trenutno na putu za Islamabad, naveo je ministar vanjskih poslova Pakistana, Ishaq Dar

Nakon što je američka vojska ranije na otvorenom moru zaplijenila plovila na kojima je sve skupa bilo 11 pakistanskih i 20 iranskih državljana, Pakistan se izborio i organizirao povratak svih mornara s tog broda.

To je potvrdio Ishaq Dar, ministar vanjskih poslova Pakistana. Preko objave na društvenoj mreži X naveo je da će jedanaestorka stići u Islamabad u petak navečer preko Singapura i Bangkoka. Što se tiče Iranaca, oni će iz glavnog grada Pakistana nastaviti put prema Iranu.

'Svi su dobrog zdravlja i raspoloženja. Dobrobit Pakistanaca u inozemstvu, pogotovo onih u problemu, ostaje najvišim prioritetom naše vlade', poručio je ministar.

Posrednik u pregovorima uslijed krhkog primirja

Dar nije iznosio detalje o zapljeni plovila no poznato je da SAD izvodi ove akcije u sklopu svojeg rata s Iranom. Sukob je rizbio krajem veljače zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran.

Dvije zemlje su trenutno u krhkom primirju. Pakistan posreduje između dviju strana nastojeći postići diplomatsko rješenje, iako ono trenutni nije na vidiku.

Hrvatska dobila predsjednicu Vrhovnog suda: Sabor potvrdio Mirtu Matić
Teheran sprema novi zakon: '50 milijuna eura za glavu Donalda Trumpa. To je naše pravo'
Ukrajinci zadali bolan udarac ruskoj vojsci: Razorili rijetki amfibijski mlažnjak i helikopter

