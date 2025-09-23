Trump je bio izravan: NATO treba obarati ruske avione koji krše zračni prostor

Trump je to rekao novinarima prije sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim , kojeg je nazvao 'hrabrim čovjekom koji se bori kao vrag'.

Upitan na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku misli li da bi zemlje NATO-a trebale oboriti ruske zrakoplove ako uđu u njihov zračni prostor, Trump je rekao: 'Da, mislim to.'

'Imamo puno poštovanja prema načinu na koji se Ukrajina bori', dodao je 79-godišnji republikanac,

Donald Trump rekao je da si daje 'mjesec dana' prije nego što odluči vjeruje li Vladimiru Putinu, kojeg do sada nije uspio uvjeriti da prekine neprijateljstva.

Ranije, govoreći na Općoj skupštini, američki predsjednik optužio je Kinu i Indiju da su glavni financijski podupiratelji Moskve u ovom sukobu, kroz kupnju nafte.

Također je pozvao europske zemlje da odmah prekinu kupnju ruske nafte.

Donald Trump također je zaprijetio oštrim sankcijama Rusiji ako se sukob nastavi.

Ovo nije prvi put da američki predsjednik iznosi takvu prijetnju, ali do sada je dosljedno odgađao njezinu provedbu.