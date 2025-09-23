u new yorku

Trump je bio izravan: NATO treba obarati ruske avione koji krše zračni prostor

Bi. S. / Hina

23.09.2025 u 20:42

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da zemlje članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove koji krše njihov zračni prostor, nakon tri upada ruskih dronova ili borbenih zrakoplova na teritorij Saveza u manje od dva tjedna

Upitan na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku misli li da bi zemlje NATO-a trebale oboriti ruske zrakoplove ako uđu u njihov zračni prostor, Trump je rekao: 'Da, mislim to.'

Trump je to rekao novinarima prije sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kojeg je nazvao 'hrabrim čovjekom koji se bori kao vrag'.

vezane vijesti

'Imamo puno poštovanja prema načinu na koji se Ukrajina bori', dodao je 79-godišnji republikanac,

Donald Trump rekao je da si daje 'mjesec dana' prije nego što odluči vjeruje li Vladimiru Putinu, kojeg do sada nije uspio uvjeriti da prekine neprijateljstva.

Ranije, govoreći na Općoj skupštini, američki predsjednik optužio je Kinu i Indiju da su glavni financijski podupiratelji Moskve u ovom sukobu, kroz kupnju nafte.

Također je pozvao europske zemlje da odmah prekinu kupnju ruske nafte.

Donald Trump također je zaprijetio oštrim sankcijama Rusiji ako se sukob nastavi.

Ovo nije prvi put da američki predsjednik iznosi takvu prijetnju, ali do sada je dosljedno odgađao njezinu provedbu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u new yorku

u new yorku

Trump je bio izravan: NATO treba obarati ruske avione koji krše zračni prostor
supertajfun ragasa

supertajfun ragasa

[VIDEO] 'Kralj oluja' sije kaos u Aziji: Deseci nestalih nakon izlijevanja jezera na Tajvanu
ministar jasan

ministar jasan

Ništa od hrvatskog priznanja Palestine: 'Još nisu stvoreni uvjeti'

najpopularnije

Još vijesti