Bijela kuća je ludnica kojom upravlja 'lažljivac' i 'zlostavljač', od kojeg suradnici skrivaju važne papire

Ako je Bob Woodward, dugogodišnji novinar The Washington Posta i dobitnik dviju Pulitzerovih nagrada, jedne za razotkrivanje skandala Watergate koji je rezultirao ostavkom predsjednika Nixona, u pravu, Sjedinjene Države i svijet su u velikoj i neposrednoj opasnosti. Naime, kako u Woodwardovoj knjizi 'Strah: Trump u Bijeloj kući', koja će biti objavljena 11. rujna, američkog predsjednika opisuju njegovi najbliži suradnici, on je 'umobolan', 'lažljivac' i 'zlostavljač' koji se 'duri', ima 'intelektualne sposobnosti dvanaestogodišnjaka' te najbliži suradnici skrivaju povjerljive dokumente od njega

Već su dobro dokumentirane brojne zavade te svakodnevni sukobi, no svjedočanstvo Trumpovih ljudi od povjerenja, visokopozicioniranog osoblja Bijele kuće, pokazuju kako je stanje mnogo dramatičnije i gore nego što se dosad znalo. Woodward donosi zabrinjavajući portret disfunkcionalne Trumpove Bijele kuće, detaljno opisujući kako je njegovo osoblje, i bivše i aktualno, sve ogorčenije na predsjednika i kako ih sve više zabrinjava njegovo nepredvidivo ponašanje te neznanje i sklonost laganju.

Woodwardova knjiga na 448 stranica daje dosad neviđen pogled iznutra najbližih suradnika Donalda Trumpa na događaje u kojima je sudjelovao američki predsjednik, piše CNN, koji ju je dobio na uvid prije nego što će krenuti u prodaju. Knjiga je nastala na temelju povjerljivih razgovora osoblja Bijele kuće koji pokazuju da Trumpovi najbliži savjetnici i suradnici smatraju kako je on prijetnja nacionalnoj sigurnosti i traže načine da bi ga premostili ili zaobišli.

Međutim nakon što je to jučer objavljeno Kelly je porekao da Trumpa nazvao 'idiotom', John Dowd je opovrgnuo da je koristio rečenicu sa zatvorskim odijelom, a Mattis je poručio kako su citati koji mu se pripisuju plod nečije bujne mašte.

'On je idiot. Besmisleno je pokušati uvjeriti ga u išta. Skrenuo je. Živimo u ludnici. Ne znam zašto je itko od nas uopće ovdje. Ovo je najgori posao koji sam ikad imao', rekao je Kelly na jednom od sastanaka osoblja u svom uredu, javlja CNN.

'Iako nije uvijek lijepo, što novinari rijeko prate, predsjednik Trump je razbio birokratski proces kako bi američkom narodu iznjedrio neviđen uspjeh. Ponekad nekonvencionalno, no on uvijek ima rezultate.'

'Trećinu vremena na poslu provodio sam reagirajući na vrlo opasne ideje koje je imao i pokušavajući ga uvjeriti da to baš i nisu dobre ideje', rekao je Porter, koji je u sklopu svojih dužnosti vodio brigu o tijeku predsjedničkih dokumenata, prije nego što je podnio ostavku zbog navodnih optužbi za obiteljsko nasilje.

Woodward izvještava da je Cohna 'uhvatila panika' da bi Trump mogao potpisati to pismo. 'Ukrao sam ga s njegova stola', rekao je Cohn jednom suradniku. 'Nisam htio da ga vidi. Nikad neće vidjeti taj dokument. Moram štititi zemlju.'

Woodward opisuje učestale pokušaje da se zaobiđe Trumpa kao 'ništa manje nego državni udar administracije'. Njegova knjiga nastala je na temelju stotina sati snimljenih razgovora i na desetke izvora unutar Trumpova uskog kruga suradnika, a osim toga, koristio se dokumentima, dnevnicima i bilješkama, među kojima su i neke koje je napisao upravo Trump.

Tako opisuje prizor iz rezidencijalnog dijela Bijele kuće, gdje je Trumpov odvjetnik, uvjeren u to da će predsjednika uhvatiti u krivokletstvu, podvrgnuo ga testu - odnosno intervjuu kakav bi mogao imati s Robertom Muellerom, šefom istražnog povjerenstva koje se bavilo uplitanjem Rusije u američke predsjedničke izbore.

Woodward piše kako je odvjetnik Dowd 'uvidio sve razmjere noćne more' u slučaju davanja iskaza Muelleru, a rekao je kako se Trump tijekom testa ponašao kao 'nadureni kralj iz Shakespeareova djela'. No Trumpa je zatekla Dowdova reakcija na to, piše Woodward. 'Misliš li da sam se namučio?', pitao ga je Trump.