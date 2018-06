Troskot: Pupovca nismo koristili kao mamac za prikupljanje potpisa

Inicijativa “Narod odlučuje” u 15 je dana uspjela prikupiti više od 390.000 potpisa za raspisivanje referenduma o izmjeni izbornog sustava. Budući da izborna pravila koja zagovaraju predviđaju znatno smanjenje utjecaja zastupnika nacionalnih manjina, našli su se pod optužbama za antimanjinsku kampanju. O tome je za Večernji list progovorio koordinator inicijative Zvonimir Troskot

'Ministar Kuščević već nakon dan-dva od objave da imamo dovoljno potpisa u jednoj je TV emisiji iznio svoju sumnju dodaje li inicijativa naknadno potpise i na jedan vrlo ružan način u javni prostor unio jednu besmislicu i laž. Nakon toga uslijedio je niz napada na inicijativu, čak mogu reći da su pojedini saborski zastupnici i mene osobno vrijeđali. Potom je uslijedila ucjena gospodina Radina, koji se prometnuo u glasnogovornika manjinskih zastupnika, ne naroda, nego zastupnika, i to na javnoj televiziji. Poručio je premijeru da, prođe li referendum, on više neće podržavati Vladu. Drugim riječima, Vlada pada', kaže Troskot.

'U roku od 24 sata premijer je javno odgovorio da po njemu pitanja nisu ustavna i da će ih proslijediti Ustavnom sudu. Pitam ja vas ima li u takvom ozračju mjesta za povjerenje prema politici koja evidentno čini sve da do referenduma ne dođe? Naravno, dodatno je nepovjerenje i konstantno javno nagađanje hoće li biti dovoljno potpisa. Opstrukcije pojedinih gradova pri skupljanju potpisa također su dio razloga zbog kojih nemamo povjerenje u politiku. Na kraju krajeva, ovaj referendum kraj je njihove samovolje i ignoriranja birača. Ovaj referendum uvodi savjest i odgovornost zastupnika, a ukida elitizam i klijentelizam!', poručio je.

Jasno je dao do znanja da sumnja i u Ustavni sud. 'Da je naša zabrinutost opravdana, svjedoče i silni pritisci premijera, HDZ-a i SDP-a prema Ustavnom sudu. Ustavni suci biraju se političkim dogovorom HDZ-a i SDP-a. Upozoravajući na sve to mi želimo postići upravo suprotan efekt, želimo zaštititi dignitet Ustavnog suda, zaštititi ih od političkih pritisaka. U tom smislu vjerujemo da je reagirala i predsjednica Republike Hrvatske koja je osjetila da bi politička reketarenja iza kojih stoje predstavnici nacionalnih manjina prema premijeru Plenkoviću, koji je pod pritiskom uputio naputak prema Ustavnom sudu, mogla dovesti do narušavanja ustavnog poretka. Zato očekujemo da će Vlada i Sabor raspisati referendum do rujna', kazao je Troskot.