Troskot: Odustanak Vanđelića pokazuje da je Bandić HDZ-ov kandidat

Mostov zastupnik i kandidat za gradonačelnika Zagreba Zvonimir Troskot u srijedu je rekao da je odustajanjem Damira Vanđelića od nominacije za HDZ-ovog kandidata potvrđeno da je Milan Bandić HDZ-ov kandidat za gradonačelnika

To je, tvrdi, nastavak priče oko HGK "gdje smo vidjeli podršku klijentelističko-korupcijskoj ustanovi i sada je prešla na klijentelističko-korupcijsku mrežu kao što je Grad Zagreb, što nije ništa drugo nego samo lokalizacija njihove nacionalne politike".

"Odustajanjem Damira Vanđelića od kandidature za gradonačelnika Zagreba u ime HDZ-a pokazala se praksa koju vidimo godinama, a to je da je kandidat HDZ-a za Zagreb zapravo Milan Bandić", izjavio je Troskot novinarima u Saboru.

Kazao je kako u Mostu poštuju Vanđelića zbog njegove stručnosti i znanja, pogotovo u financijama i upravljanju velikim sustavima, ali njegovo odustajanje smatraju odličnom vijesti jer im je, ustvrdio je, bio najozbiljniji protukandidat.

Vanđelić je Mostu otvorio vrata drugog kruga na izborima

"Ovime nam je otvorio vrata drugog kruga, ne znamo tko će protukandidat, no u drugom krugu je sve moguće", istaknuo je Troskot.

Osvrnuo se i na Vladinu najavu reforme HGK, ocijenivši da će do nje doći nakon lokalnih izbora jer je to sada preosjetljiva tema vladajućoj stranci.

Poručio je kako svi poduzetnici i obrtnici pomno gledaju kako će biti glasanje u petak u Saboru, ističući da će sve što će vladajući napraviti značiti njihov poraz iz kojega se ne mogu izvući.

"A njihovi koalicijski partneri, koji su se toliko kunili u tržišno gospodarstvo, preko noći su od toga da će podržati taj zakon prešli u to da je naš prijedlog politikantski", rekao je Troskot i dodao da je premijer Andrej Plenković po tom pitanju pogubljen.

Podrška prosvjedu poduzetnika

Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja kazao je da njegova stranka podržava prosvjed poduzetnika, što su pokazali odlaskom na prosvjed, a podržavat će ih i konkretnim zakonskim prijedlozima, navodeći da poduzetnike ubija neizvjesnost.

"Vlada ne govori što bi bilo kad bi broj novozaraženih pao na neki određeni broj ili kad bi porastao. Ljudi u nestrpljenju stalno iščekuju, misle da će se nešto dogoditi, a ništa se ne događa", poručio je Grmoja.

Da bi se ljude privoljelo da provode određene mjere, ustvrdio je, onda im treba objasniti zašto se to čini i kada će se mjere ublažiti. Jedina smo država koja nema pokazatelje za ublažavanje ili pooštravanje mjera i to je ono što ljude izluđuje", naglasio je.

Dalić rehabilitirana da sjedne na čelo Uprave Podravke

Grmoja je ocijenio da je odluka Upravnog suda koji je srušio sve odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa "rehabilitirala" Martinu Dalić kako bi mogla sjesti na čelo Uprave Podravke.

"To je jedan od razloga zašto je Plenković bio nervozan jer sam to uočio jučer na konferenciji za medije i rekao da Vlada utječe na pravosuđe, sudove i DORH. S ovog mjesta ponovno pozivam premijera, ako sam rekao nekakvu neistinu i oklevetao ga, neka me kazneno goni i ponavljam svoj zahtjev Saboru o skidanju imuniteta", kazao je.