Tri snažne eksplozije na plinovodu u Rusiji: Vatrena buktinja vidjela se kilometrima daleko

Prema prvim informacijama, eksplozije su se dogodile na magistralnom plinovodu promjera 1.200 milimetara, dok okolnosti incidenta još uvijek nisu razjašnjene. Prema navodima ruskih agencija TASS i Interfax, gust stup dima i vatre mogao se vidjeti s udaljenosti do 30 kilometara.

Incident se dogodio na dionici plinovoda Mozdok – Kazimagomed, između naselja Bavtugaj i Gelbah, a službeni uzrok eksplozija zasad nije objavljen.