Tri snažne eksplozije na plinovodu u Rusiji: Vatrena buktinja vidjela se kilometrima daleko

Tri eksplozije pogodile su plinovod u gradu Kiziljurt u ruskoj republici Dagestan na Sjevernom Kavkazu, izvijestila je u utorak ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na regionalno ministarstvo za izvanredne situacije.
Prema prvim informacijama, eksplozije su se dogodile na magistralnom plinovodu promjera 1.200 milimetara, dok okolnosti incidenta još uvijek nisu razjašnjene. Prema navodima ruskih agencija TASS i Interfax, gust stup dima i vatre mogao se vidjeti s udaljenosti do 30 kilometara.
Incident se dogodio na dionici plinovoda Mozdok – Kazimagomed, između naselja Bavtugaj i Gelbah, a službeni uzrok eksplozija zasad nije objavljen.
Nakon detonacija izbio je požar u industrijskoj zoni Kiziljurta koji je, prema lokalnim medijima, zahvatio plinsku distribucijsku stanicu. Zbog istjecanja plina pod visokim tlakom iznad grada se uzdizao golemi vatreni stup.
Na mjesto nesreće odmah je upućeno 25 pripadnika hitnih službi sa sedam vozila, dok je šire područje oko mjesta eksplozije zatvoreno iz sigurnosnih razloga.
Gradske vlasti potvrdile su da je evakuirano više od stotinu stanovnika iz obližnjih kuća. Za sada nema službenih informacija o poginulima ili ozlijeđenima, a istraga o okolnostima incidenta je u tijeku.