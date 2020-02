Trešnjevka kao Harlem: Nekad slavni radnički i antifašistički dio Zagreba postaje prvi kvartovski muzej na otvorenom. Ovako će to izgledati

Povodom drugog prikupljanja priloga stanovnika Trešnjevke za fundus budućeg Muzeja susjedstva Trešnjevka popričali smo s inicijatorima projekta koji otkrivaju zanimljivu povijest 'najradničkijega' zagrebačkog kvarta

'Čini nam se da je to izazvalo velik interes u kvartu, a kako projekt odmiče, tako nam se javlja sve više ljudi i nekako je sad cijela priča zaživjela, pa očekujemo puno veći odaziv susjeda', ističe Barbara Gregov , još jedna koordinatorica projekta iz udruge BLOK.

'Udruga K-zona istražuje žensku povijest Trešnjevke, a Centar za mirovne studije migracije na Trešnjevku, odnosno migracije koje su bile vezane potragom za poslom. Istražuje se i povijest Trešnjevke kao radničkog kvarta i povijest antifašističkog pokreta. To će biti okvir što će dati kontekst ovim pričama koje ćemo tek skupiti', kaže.

Riječ je o crtežu koji prikazuje križanje Nove ceste i Vukovarske, tadašnje Lenjingradske i Ulice proleterskih brigada, a na njemu se vidi i izgradnja Zagrepčanke. Crtež su radnici Name 1973. godine poklonili radnom kolektivu Međimurske trikotaže (MTČ-a) povodom 50. godine poduzeća, a pronađen je u skladištu tvornice.

Najviše ima fotografija jer, kako kaže, to je ljudima najlakše donijeti. U zbirci se zato već mogu pronaći obiteljske fotografije Trešnjevčana, fotografije starog Samoborskog kolodvora u Adžijinoj ulici te fotografije iz prve trešnjevačke radnje Foto Ivica, koja se nalazi u današnjoj Ozaljskoj, tadašnjoj Končarevoj ulici. Zatim su tu različiti predmeti poput odjeće i znački iz trešnjevačkih tvornica, kao što je crveni ženski kaput iz tvornice Vesna, uniforma Trešnjevačkih mališana, razni dokumenti, novinski članci te kinoulaznice.

'Ustvari, i sama Trešnjevka nastala je kao radnički kvart između dva svjetska rata, kao naselje za radnike koji su dolazili raditi u tvornicama, a kojih je bilo jako puno na ovom području, pa smo to nekako povezali', dodaje Gregov.

Kao primjer navodi muzej u istočnom Harlemu u New Yorku pod nazivom El Museo Del Barrio, koji prikazuje umjetnost Latinoamerikanaca, a inicijativa je došla od roditelja u tom kvartu koji su htjeli da se u nastavu u lokalnim školama uklopi i latinoamerička povijest.

'Ono što im je zajedničko to je da se javljaju u siromašnim radničkim ili u crnačkim i latinoameričkim četvrtima, odnosno u zajednicama čija povijest najčešće nije predstavljena u nacionalnim muzejima i institucijama te najčešće onda dolazi kao potreba same zajednice da zabilježe svoju povijest', objašnjava Kučinac.

'Zanimljiv nam je bio raspon filmova koje su ljudi gledali, od partizanskih klasika kao što su 'Sutjeska' i 'Kozara' do 'Kralja lavova' i 'Draga, smanjio sam djecu' - selekcija programa u kinu bila je dosta zanimljiva', ističe.

Ističu kako Trešnjevka, s obzirom na to da je najveći zagrebački kvart, zapravo nema dovoljnu kulturnu infrastrukturu.

'Postoje Centar za kulturu Trešnjevka, kazalište i knjižnica. Nema kvartovskog kina, koje je prije postojalo, i ideja je ovog muzeja da daje neki dodatni kulturni sadržaj koji bi bio baš za susjede', navodi Kučinac.

Objašnjavaju da fizičkog muzeja trenutno nema i da se tek pripremaju planovi za njegovo osnivanje.

Prvo virtualni, pa fizički muzej

'To su jedini resursi koje imamo, dakle samo web stranicu. Zato smo i htjeli predstaviti javnosti što će to biti, ali do kraja projekta potrudit ćemo se poduzeti sve što možemo da pripremimo stvari tako da budu spremne za osnivanje i fizičkog muzeja', govori Gregov.

Imaju organiziran tim arhitekata koji rade na izradi idejnog rješenja tog muzeja i istražuju prostor čitave Trešnjevke kako bi do kraja projekta našli ideje i potencijalne lokacije. 'Realizacija bi trebala uslijediti u nekoj idućoj fazi jer je to i naša želja, pa ćemo vidjeti kad će se to dogoditi', kaže.

Planiraju određeni model upravljanja muzejom u koji će se moći uključiti i susjedi, odnosno žele da to bude prostor u koji će svi moći dolaziti te će biti besplatan i dostupan za njih.

'U budućnosti ne bismo htjeli da to bude muzej koji će imati samo stalni postav, nego da to bude mjesto okupljanja zajednice, program u koji se ljudi mogu uključiti', zaključuju.