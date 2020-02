Trešnjevčani, imate li staru fotografiju iz kvarta? Kutiju Bizjak keksa? Ulaznicu za kino Triglav?

Nositelji projekta 'Muzej susjedstva Trešnjevka - izgradnja odozdo' pozivaju građane da pretresu svoje ladice, ormare i stare foto-albume u potrazi za svime što je vezano uz tu gradsku četvrt, a moglo bi biti dio virtualnog fundusa budućeg muzeja posvećenog Trešnjevci koji će se predstaviti najesen

Iduće prikupljanje održat će se od 26. do 28. veljače u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, od 11 do 15 sati te u Bazi, od 16 do 20 sati, a 29. veljače ponovno u Tehničkom muzeju od 10 do 13 sati.

Doneseni predmeti i fotografije neće se preuzimati nego samo profesionalno snimiti, a priče vezane za njih zabilježiti.