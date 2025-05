Trešnje postale luksuz: Zašto kilogram i dalje stoji i do 16 eura?

Nevolje nisu pogodile samo Hrvatsku – i u Italiji, Španjolskoj, Grčkoj i Turskoj trešnje su ove godine podbacile, što je dodatno poremetilo tržište. U tim zemljama, kaže Kljaković Gašpić, nije bilo ni dovoljno plodova za domaće tržište, a izvoz je bio simboličan, što je dovelo do nestašice i rasta cijena.

Zlatan Kljaković Gašpić , uzgajivač i predsjednik udruge ZG trešnja, objašnjava da su uzrok visokim cijenama klimatske promjene i sve lošiji uvjeti za oprašivanje trešnje. ‘Ove godine, u odnosu na prethodne, berba je uranila za dva tjedna. To je posljedica klimatskih promjena koje su proteklih godina bile vrlo nagle’, rekao je za N1.

Ipak, 10 eura za kilu trešanja mnogima je i dalje previše.

‘Cijena je takva kakva je, ja je ne formiram. Formira je tržište, a mi uzgajivači se prilagođavamo. Kad mi dođu ljudi kupiti nekoliko kilograma, prodam im po veleprodajnoj cijeni plus jedan ili dva eura. Pa kada su u gradu bile 20 eura za kilogram, ja sam ih na plantaži davao za 11 do 12 eura. Sada je i u gradu cijena pala na nekih 8 do 10 eura za kilogram. S tim da govorim o visokokvalitetnoj trešnji, krupnog kalibra‘, kaže Kljaković Gašpić.

U Hrvatskoj se ozbiljan uzgoj trešanja sveo na nekoliko regija, najviše Istru i šire zagrebačko područje, a broj uzgajivača se prepolovio. ‘Tada nas je bilo 13 uzgajivača u udruzi, a sada nas je ostalo šest. To više nije posao kao nekad’, zaključuje Kljaković Gašpić.