Treba ukinuti sve mjere ograničenja protiv Covida-19, slažu se Plenković i Milanović. Što se onda čeka? Evo što kažu epidemiolozi

Je li se premijer Andrej Plenković možda šalio izjavljujući kako se slaže s predsjednikom Zoranom Milanovićem u tome da bi nakon turističke sezone u Hrvatskoj trebalo ukinuti sve mjere ograničenja protiv Covida-19? Ni epidemiolozi, čini se, nisu baš načisto zašto je premijer Plenković odaslao taj zbunjujući signal javnosti u jeku grozničave kampanje cijepljenja

'Pa znate što, ja sam to rekao dosta prije njega na našim internim sastancima. U biti skoro istu stvar. I ne mogu reći ovdje da se... čak i s ovim mogli bismo se složiti, malo-pomalo će ispasti da se slažemo', kazao je Plenković na jučerašnjoj presici, ne obrazlažući što je točno mislio pod tim da se slaže s Milanovićem oko ukidanja mjera. Znači li to da će premijer, kao ovlaštena osoba, ukinuti epidemiološke mjere, unatoč porastu broja novozaraženih i visokim postocima necijepljenog stanovništva? Ili je samo u pitanju populistička figura?

Ulozi su veliki. Šef splitske infektologije, dr. Ivo Ivić, izrazio je oduševljenje hrabrošću Engleza, dodajući da će njihov eksperiment pratiti cijeli svijet, a ako se pokaže da je razina cijepljenosti među starijima dovoljna da ne puni bolnice, onda je svima jasno što je Hrvatska propustila napraviti.

Na nacionalnoj razini u Hrvatskoj je cijepljeno oko 65 posto građana u dobi od 65 do 69 godina; 74 posto od 70 do 74 godine; 58 posto od 75 do 79 godina i svega 55 posto onih u dobi od 80 do 84 godine. Zahvaljujući epidemiologu Branku Kolariću, voditelju Službe za javnozdravstvenu gerontologiju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo 'dr. Andrija Štampar', odmah na početku kampanje cijepljeni su stanari domova za starije, što je spriječilo to da smrtnost od korone u Hrvatskoj bude još veća.

Za kolektivni imunitet, prema optimističnim procjenama stručnjaka, nužno je da se cijepi najmanje 75 posto građana.

'Kad prestanete nositi maske, kad počnu okupljanja, brzina infekcije je nevjerojatna... Nije problem to da se širi među mladima, nego imamo previše starih koji nisu cijepljeni i zaštićeni, mladi će im donijeti bolest i onda ćemo imati najteži dio epidemije', kazao je dr. Ivić za N1 u ponedjeljak, na dan ukidanja mjera u Britaniji, dodajući da raste broj hospitaliziranih u splitskoj bolnici. Kada se pacijente pita zašto se nisu cijepili, oni sliježu ramenima, nemaju odgovor.