Traumatizirani Kotarac: Hotić me danas blati, a prije 10 godina napisao mi je preporuku s pohvalama

Mislav Kotarac, bivši šef Radničkog vijeća u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, žestoko je opovrgnuo kritike koje je na njegov račun uputio odvjetnik Albin Hotić. 'To su totalne gluposti, laži koje ne piju vodu. Ne znam samo kako se nakon desetak godina on uopće osjetio pozvanim pričati o meni s takvim lažima i objedama', kaže Kotarac za tportal, iznoseći kao krunski dokaz činjenicu da mu je Hotić, kao bivši mentor u odvjetničkom uredu, napisao preporuku za buduće poslodavce

'Otišao sam od njih na svoju inicijativu, zbog nekorektnog odnosa prema radniku, među ostalim i zato što je plaća kasnila po dva do tri tjedna, dok su gospoda istovremeno silne novce trošili na luksuzan privatni život', kaže Kotarac, dodajući da je u tom odvjetničkom uredu radio za 3900 kuna mjesečno.

'Totalno je izvrtanje činjenica i laž kada kaže, a što sam također čuo danas, da je preporuku napisao da me se riješi. Ako je istina što sam čuo, da je i Ponoš rekao da bi i on nama dao preporuke samo da nas se riješi, onda je to laž. Kako vidimo iz prakse, Ponoš se rješava ljudi nasiljem, prijetnjama i pravno neutemeljenim opomenama i otkazima čija se zakonitost pobija na sudu', kaže Kotarac.

Tvrdi da se s Hotićem nije ni vidio ni čuo u zadnjih 10 godina te napominje da je on bio prvi partner Seada Tabakovića, odvjetnika za kojeg mediji pišu da je trenutno pod izvidima za gospodarski kriminalitet zbog sumnje da je svoju klijenticu oštetio za iznos od oko 30 milijuna kuna.