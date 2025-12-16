Tragedija od prije više od 30 godina: Kvar, a ne eksplozija doveli su do potonuća trajekta s 989 ljudi

Bila je srijeda 28. rujna 1994. godine kada je u noći u 1.22 sata s broda MV Estonija odaslan poziv upomoć. Na trajektu koji je plovio između Talina u Estoniji i Stockholma u Švedskoj bilo je 989 ljudi (803 putnika i 186 članova posade). Do 1:50 sati brod se prevrnuo i nestao s radara, potonuvši u međunarodnim vodama južno od finskog otoka Utö. Život izgubilo 852 ljudi.

Operacija spašavanja pokrenuta je u skladu s Međunarodnom konvencijom o pomorskom traganju i spašavanju iz 1979. godine. U akciji su sudjelovali obližnji trajekti i helikopteri, no razmjeri katastrofe, u kombinaciji s teškim vremenskim uvjetima i brzim potonućem broda, znatno su ograničili mogućnost preživljavanja.

Službena istraga iz 1997. godine zaključila je da je došlo do otkaza pramčanog štita, što je uzrokovalo brzo prodiranje vode i potonuće broda.